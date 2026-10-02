Castilla-La Mancha seguirá desarrollando programas de desarrollo de habilidades directivas en Salud

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la clausura de las V Jornadas de la Agrupación de Directivos de la Salud (SEDISA) de Castilla-La Mancha. - JCCM

CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continuará desarrollando programas de desarrollo de habilidades directivas en la sanidad regional, con el objetivo de proporcionar formación continua a los responsables de la toma de decisiones del ámbito sanitario.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la clausura de las V Jornadas de la Agrupación de Directivos de la Salud (SEDISA) de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

El objetivo principal de esta formación es fortalecer el liderazgo transformacional y la capacidad de innovación en los equipos gestores del Sescam, que está en consonancia con los objetivos estratégicos de eficiencia, calidad y atención personalizada.

Por ello, Fernández Sanz ha destacado la importancia de incentivar a los directivos y a los cargos intermedios que realizan este programa y "profesionalizar la gestión de una organización tan compleja como son las instituciones sanitarias".

"Llegados a este punto en el que nos encontramos, ha resaltado el consejero, es bueno desarrollar y mejorar competencias en los profesionales gestores sanitarios para liderar satisfactoriamente equipos de gestión del cambio, impulsando la innovación orientada a mejorar la eficiencia y propuestas de valor".

"El título bajo el que se han desarrollado las Jornadas es muy acertado, 'Liderazgo estratégico en tiempos de transformación', ha destacado Fernández Sanz, recordando que, en esta legislatura, la Dirección General de Recursos Humanos, que existía tradicionalmente en el Sescam, paso a denominarse Dirección General de Recursos Humanos y Transformación, y eso significa que los asociados a SEDISA, están perfectamente alineados con la forma de proceder del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El titular de Sanidad ha reconocido ante la presidenta de la Agrupación Regional, María Hoyos, la visibilidad que desde la Asociación regional se da a nivel nacional del trabajo en la gestión que se realiza en nuestro Servicio de Salud, con su presencia en foros y actos a lo largo de todo el territorio nacional, así como en su planteamiento de detectar nuevas necesidades en la formación de directivos.

Para concluir su intervención, el consejero de Sanidad ha felicitado a los miembros de la nueva Junta Directiva de SEDISA CLM, alabando la gestión realizada por los miembros de la Ejecutiva saliente, destacando que han pasado de 56 socios en el año 2022 a 156 actualmente.