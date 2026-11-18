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CUENCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que Castilla-La Mancha trabaja en 'Espacio Ciudadano', una herramienta que se ha diseñado para hacer la Administración más ágil y proactiva.

En concreto, Martínez Guijarro ha recordado que se trata de una carpeta en la que estará toda la información que la Administración regional tiene de la ciudadanía de la región. "En ella, los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán comprobar cada uno de los expedientes que tienen con nosotros y podremos introducir la proactividad", ha señalado.

Esto se traduce en que, con esos datos, "podamos proveerles de servicios públicos o avisar de convocatorias o derechos que les pueden pertenecer, sin necesidad de que tengan que estar pendientes de las convocatorias".

Además, supondrá un cambio radical con el actual modelo de relación entra la administración y la ciudadanía, ya que hasta la fecha no hay proactividad lo que genera que ante un trámite que se repite varias veces a lo largo de la vida --o ante trámites distintos que requieren de datos similares-- el ciudadano tiene tomar la iniciativa y aportar los datos solicitados que en muchos casos ya tiene la administración, ha informado la Junta en nota de prensa.

"La ciudadanía de la región y del resto del territorio nacional demandan respuestas ágiles, sencillas, eficaces y, sobre todo, comprensibles y esta herramienta que tendremos funcionando antes de que acabe el año lo hará posible", ha sentenciado.

IV FORO DE ENCUENTRO DEL GOBIERNO Y LAS CCAA EN TORNO AL DATO

Así lo ha trasladado durante su bienvenida a los participantes al IV Foro de Encuentro del Gobierno y las comunidades autónomas en torno al Dato que acoge la ciudad de Cuenca, y donde ha recordado la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por la Simplificación Administrativa, promoviendo la Ley aprobada en julio del año 2025, y en la que se recoge la creación de la Oficina del Dato de Castilla-La Mancha.

Se trata de un encuentro impulsado por el Gobierno de España con la colaboración del Ejecutivo de Castilla-La Mancha que sirve para intercambiar experiencias y para fijar estrategias de colaboración de las distintas administraciones.

"El dato se ha convertido en uno de los activos más importantes de las administraciones a través de gestión de expedientes, de tramitación de servicios, vamos acumulando una serie de información y datos que tenemos que ser capaces de gestionar con el objetivo de prestar la atención a los ciudadanos", ha sentenciado Martínez Guijarro.