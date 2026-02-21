El Castillo de Orgaz (Toledo) da el pistoletazo de salida a la segunda edición de '12 meses, 12 castillos'

La presidenta de la Institución provincial, Concepción Cedillo, en el Castillo de Orgaz. - DIPUTACION TOLEDO

TOLEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha abierto este sábado la segunda edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', con una nueva visita al Castillo de Orgaz.

Un programa que ha supuesto "un rotundo éxito" en su primera edición y que vuelve este año con el objetivo de seguir poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural de la provincia, "a través de un turismo de experiencias, que se vive con los cinco sentidos".

La presidenta de la Institución provincial, Concepción Cedillo, ha participado en esta actividad, que marca el inicio de este segundo año del proyecto en 2026, tras la suspensión de la cita prevista en enero debido a las adversas condiciones climatológicas.

La propuesta de este año para el Castillo de Orgaz ha combinado historia, teatro y productos locales en dos pases diferenciados, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El de la mañana, dirigido a mayores de 18 años, ha incluido la visita teatralizada 'El entierro del Señor de Orgaz. Un cuadro de pleitos', a cargo de la Asociación Orgaz y mucho más, culminando con una cata de cervezas artesanas con maridaje ofrecida por la cervecera El Bola, de Villaluenga de la Sagra.

Por su parte, el pase de la tarde, que como novedad este año ha estado pensado para el público familiar, ha ofrecido el espectáculo 'El Castillo Encantado' y un taller artesanal de elaboración de quesos, acompañado de cata de diferentes variedades de la quesería Cerrukos de Kanama, de Los Navalucillos.

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

Durante la visita, Cedillo ha destacado la consolidación del proyecto como una de las grandes apuestas culturales y turísticas de la Diputación.

"Hoy damos un paso más en una forma de entender la gestión pública que cree de verdad en el potencial de nuestra provincia, demostrando que cuando se trabaja con planificación, con ambición y con respeto por nuestro patrimonio, los resultados llegan", ha señalado.

La presidenta ha subrayado que el programa no responde a "una acción puntual", sino a "una estrategia clara de la Diputación de Toledo para situar a nuestra provincia como un referente del turismo cultural y de experiencias".

En 2025 superamos las 300.000 solicitudes y ese respaldo masivo nos anima a seguir apostando por una programación de calidad, pensada para todos los públicos".

Asimismo, ha incidido en el impacto económico y social de la iniciativa en los municipios participantes: "Desde la Diputación estamos convencidos de que la cultura y el turismo no son un gasto, sino una inversión que genera oportunidades, empleo y vida en nuestros municipios. Cada castillo, cada experiencia y cada actividad suponen movimiento económico, promoción del territorio y orgullo de pertenencia".

Cedillo también ha recordado que esta es una de las apuestas más importantes que ha presentado recientemente la institución provincial en Fitur, "donde mostramos una Diputación moderna, comprometida y alineada con las nuevas formas de viajar, más sostenibles, más auténticas y más vinculadas a la identidad de cada lugar".

En este sentido, la presidenta ha querido reconocer el trabajo conjunto con los ayuntamientos y entidades locales, "un trabajo serio y constante, para poner en valor un patrimonio histórico excepcional y convertirlo en un motor real de desarrollo para la provincia de Toledo".

Por último, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la continuidad y refuerzo de este tipo de iniciativas.

"Seguiremos avanzando por este camino, reforzando nuestra programación cultural y turística, porque creemos en nuestra tierra, en nuestros pueblos y en todo lo que Toledo puede ofrecer a quienes nos visitan", ha concluido.

DESARROLLO DE LA LOCALIDAD

Por su parte, el alcalde de Orgaz, Tomás Villarrubia, ha agradecido a la Diputación de Toledo y a su presidenta el compromiso mostrado con el municipio, especialmente en la promoción turística, subrayando que el apoyo provincial es fundamental para los pequeños pueblos.

En este sentido, ha destacado que esta colaboración se traduce en desarrollo económico para la localidad, reiterando su voluntad de seguir trabajando conjuntamente en un sector estratégico para el mundo rural.