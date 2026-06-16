La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss detecta bacterias resistentes a antibióticos en todo el tramo medio del río. - UCLM

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha detectado bacterias resistentes a antibióticos y genes asociados a esa resistencia en todos los puntos analizados del curso medio del Tajo. Los resultados se han publicado en la revista científica Environmental Research y suponen la primera evaluación completa de este tipo realizada en este tramo del río.

El estudio analizó 19 puntos de muestreo que abarcan 300 kilómetros a lo largo del tramo medio del Tajo, incluyendo zonas protegidas de la Red Natura 2000, cada tres meses entre el verano de 2022 y la primavera de 2023, ha informado la UCLM en nota de prensa.

En todas las muestras se detectaron microorganismos resistentes a distintos antibióticos de uso habitual, como la ampicilina y el sulfametoxazol, así como genes que permiten a las bacterias transmitir esa resistencia a otros microorganismos. Este último aspecto es especialmente relevante, porque no solo indica contaminación biológica, sino también la presencia de mecanismos que pueden facilitar su expansión en el medio natural.

La resistencia antimicrobiana es la capacidad de algunos microorganismos de sobrevivir frente a medicamentos diseñados para eliminarlos. Cuando esa capacidad se extiende, infecciones que antes se trataban sin dificultad pueden volverse mucho más difíciles de controlar. La Organización Mundial de la Salud considera este fenómeno uno de los mayores retos para la salud pública mundial, vinculado a cientos de miles de muertes cada año.

El Tajo no es ajeno a este problema. Los ríos pueden actuar como vías de transmisión de bacterias resistentes, especialmente en zonas con fuerte presión urbana, agrícola e industrial, como ocurre en la cuenca de este río.

El estudio detectó niveles elevados de bacterias totales y de coliformes, indicadores clásicos de contaminación fecal, con variaciones según la estación del año. En invierno, el aumento del caudal favorece la dilución y reduce la carga bacteriana. En primavera se registraron los valores más altos de genes de resistencia.

El enfoque del estudio se inscribe en la perspectiva conocida como One Health, que entiende la salud humana, la salud animal y la salud ambiental como partes de un mismo sistema. Desde esta visión, vigilar lo que ocurre en los ríos forma parte de la prevención sanitaria, no solo de la protección del medio ambiente. Los resultados refuerzan la necesidad de establecer sistemas de vigilancia ambiental más completos que incorporen la resistencia antimicrobiana como indicador del estado de los ríos.

La investigación, impulsada y financiada por la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss y el departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de la UCLM, cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los fondos europeos FEDER. El equipo científico está integrado por las investigadoras del Campus de Toledo Cristina de los Reyes-Ramos, Susana Seseña, María Rodríguez, Beatriz Larraz, Rosa Carmen Rodríguez Martín-Doimeadios y M. Llanos Palop.