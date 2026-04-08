La Catedral de Toledo, Fracaman y 'Florito' serán reconocidos el próximo 31 de mayo en el Día de C-LM

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TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Toledo, la Federación Regional de Artesanos de Castilla-La Maccha (Fracaman) y Florencio Fernández 'Florito', el que fuera mayoral de la plaza de toros de Las Ventas, natural de Talavera de la Reina, serán distinguidos el próximo 31 de mayo en el Día de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha adelantado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración del I Congreso Internacional de Artesanía de Castilla-La Mancha.

García-Page ha concretado que la Catedral de Toledo, que este año celebra su VIII centenario, será reconocida con la Medalla al Mérito regional. "Es en sí misma un foro de irradiación cultural y eso merece también un reconocimiento extraordinario", ha dicho

De su lado, sobre Fracaman, cuyo mérito también será reconocido el próximo 31 de mayo, el presidente castellanomanchego ha destacado que lleva muchos años "manteniendo la vela encendida" y recogiendo talentos en una labor "discreta, sencilla e, incluso, sostenible económicamente".

Finalmente, ha avanzado que 'Florito" será declarado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha en el Día de la Región, para destacar de su labor como mayoral de Las Ventas como "una forma de hacer artesanía con la gestión de una plaza que es realmente un emblema".

SIGÜENZA

Durante sus palabras, García-Page también se ha referido a la localidad de Sigüenza y su carrera para ser declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, momento en el que ha adelantando que este jueves se reúne la comisión de evaluación de patrimonio con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Puede ser un día magnífico para la candidatura de Sigüenza a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad que perseguimos desde hace años y que se va abriendo camino", ha dicho, para apuntar que se trata de una declaración "clave" para Guadalajara y toda la Comunidad Autónoma.