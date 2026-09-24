CCOO activará una "guerra de guerrillas" para "romper la dinámica" de salarios "que crecen por debajo de la inflación"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, junto al secretario general en C-LM, Javier Ortega. - MIGUEL MUÑOZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que el sindicato impulsará una "guerra de guerrillas" en las negociaciones de los distintos convenios colectivos si no se puede llegar con la patronal a un "acuerdo de impulso" salarial que rompa la actual "dinámica de salarios que crecen por debajo de la inflación".

Sordo, que ha comparecido ante los medios este lunes junto al secretario general del sindicato en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, con motivo de la celebración del Comité Regional de CCOO en Villarrobledo (Albacete), ha aseverado que la justificación del incremento de los precios por los conflictos en Ucrania, Irán y Yemen es únicamente "parte de la verdad".

"Pero la otra verdad es que la inflación en España crece porque las empresas están aprovechándose para mejorar márgenes empresariales e incrementar los precios al consumo y sus propios beneficios", ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que CCOO ha llevado a cabo un estudio que "demuestra que aquellas empresas de los sectores energéticos que tienen poder de mercado, lejos de estar perdiendo dinero con el incremento del gas o del petróleo, están incrementando sus márgenes".

Por tanto, ha incidido, "los bolsillos de la clase trabajadora en España se están deteriorando por la situación internacional pero también por la avaricia de miles o de una serie de empresas de nuestro país", algo que considera "un escándalo" y ante lo que ha exigido al Gobierno que "ponga coto" a esta cuestión.

Así, ha señalado que desde CCOO se ha pedido al Gobierno que "vuelva a activar en Europa la excepción ibérica", considerando que "no puede ser que el precio del gas repercuta a todos los precios energéticos" porque en ese caso "la inflación va a acabar afectando a toda la cesta de la compra".

Ante todo esto, la estrategia de CCOO pasa por "reforzar reivindicaciones salariales" que deben estar "entre el 4% y el 7% para los convenios colectivos de estos años".

"Ojalá se pudiera canalizar esto a través de un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva", ha deseado, pero ha lamentado que la "actitud" de CEOE en este sentido "no está siendo de corresponsabilidad".

En su opinión, la patronal "está salivando a la espera del cambio de ciclo político y no está siendo corresponsable con las necesidades de las empresas y del país".

Por ello, ha comentado que sería "magnífico" llegar a un acuerdo de impulso de los salarios pero, si no, CCOO impulsará una "guerra de guerrillas" en los distintos convenios colectivos.

CCOO C-LM PIDE "IMPLICACIÓN" A LA PATRONAL

En términos parecidos se ha pronunciado el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha pedido a la patronal regional Cecam que "se implique" a la hora de la negociación de los convenios colectivos que aún están pendientes de firma.

Ortega ha aseverado que es necesario que se alcancen márgenes salariales que "den respuesta a las situaciones dramáticas que estamos empezando a ver en las personas trabajadoras" de Castilla-La Mancha.

"Yo creo que la patronal, las empresas de la región, si de verdad quieren comprometerse con la gente de Castilla-La Mancha, tienen que asumir que es necesaria la subida de los convenios colectivos, las subidas salariales en una banda del 4% al 7% para poder hacer frente a la carestía de la vida y a la subida que estamos viendo que experimentan los precios", ha abundado.

Por tanto, no ha descartado un "escenario de movilización" en el ámbito regional si esto no se produce porque es una cuestión "de necesaria urgencia" que los salarios "suban lo suficiente para hacer frente al coste de la vida y al coste de los elementos absolutamente básicos".