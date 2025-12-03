CCOO crea unos premios para reconocer a los proyectos educativos de C-LM que trabajen la inclusión de forma transversal

Presentación de los Premios Enseñanza C-LM a la Educación Inclusiva y Transformadora de CCOO. - CCOO

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles la I edición de sus Premios Enseñanza C-LM a la Educación Inclusiva y Transformadora, una iniciativa con la que busca visibilizar y poner en valor los proyectos que desarrollen centros educativos de la región que sirvan para "trabajar la inclusión de una forma transversal".

Unos premios que han sido presentados en rueda de prensa este miércoles por la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO a nivel nacional, Teresa Esperabé; la secretaria de la Federación de Enseñanza de la región, Ana Delgado; y la jefa de Servicio de Inclusión Educativa de la Consejería de Educación, Dolores Domínguez.

Delgado ha apuntado que en estos premios puede participar cualquier centro, docente o equipo directivo de cualquier etapa educativa y en los mismos se busca premiar a proyectos que se trabajen en los centros "con una visión crítica educativa de qué está pasando dentro de la sociedad".

Así, se valorarán iniciativas que trabajen con temas como el medio ambiente, la violencia contra las mujeres, la educación emocional de los niños, la salud mental, el feminismo o la igualdad.

"La sociedad que hoy nos ocupa y que tenemos en nuestro territorio hace necesario tener una visión y poner el foco, dentro del ámbito educativo, sobre qué está pasando, qué necesita la escuela, qué modelo de educación queremos para nuestros niños", ha señalado.

De esta forma, ha apuntado Delgado, se busca "hacer una fotografía de la realidad que viven los centros" con la idea de "poder mejorarlos", ya que otro de los aspectos que se valorará especialmente es que los proyectos se puedan hacer extensivos a otros centros educativos que puedan reproducirlos.

"Con estos premios no es que vayamos a inventar la rueda, es que se están haciendo, ya se están trabajando, lo que queremos hacer es visibilizarlos y premiarlos. Se tienen que premiar y se tienen que compartir", ha manifestado.

Estos galardones contemplan un primer premio que se recompensará con 1.000 euros y otras cuatro menciones especiales premiadas con 250 euros cada una. La convocatoria, cuyas bases se enviarán a todos los centros educativos de la región, se abrirá este jueves, 4 de diciembre, y permanecerá activa hasta el 28 de febrero.

Tras recibir los premios, se compondrá un jurado conformado por personas de CCOO pero con perfiles ajustados al tipo de proyectos que se quieren trabajar y, tras la correspondiente valoración, la decisión final se tomará en el mes de mayo.

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS AUMENTAN

Por su parte, Teresa Esperabé ha pedido a todos los centros castellanomanchegos que "se animen a participar" porque "todos tienen muchas iniciativas muy importantes sobre la inclusión".

Asimismo, ha recordado que CCOO presentó a principios del curso un informe sobre la situación de la escuela inclusiva, alertando de que, mientras que las necesidades educativas han aumentado un 75%, los recursos solo lo han hecho en un 26%, razón por la que ha pedido que "todas las administraciones pongan los recursos necesarios".

De igual modo, ha remarcado que otra problemática es la detección de ese alumnado con necesidades. "No tenemos esos datos, no nos llegan, y ese alumnado no es que no tenga los recursos, es que ni siquiera sabemos cuáles son las necesidades que tienen", ha manifestado.

Por eso, ha pedido que se amplíen las plantillas de orientadores, equipos asesores y educadores sociales para que "no recaiga en el docente toda la carga de la educación" y quienes trabajen sean "equipos" que actúen "de manera comunitaria". "Si no ponemos recursos económicos no vamos a tener acompañamiento y resultados educativos", ha razonado.

VALORES QUE SE ENSEÑAN

Finalmente, la jefa de Servicio de Inclusión Educativa de la Consejería de Educación, Dolores Domínguez, ha asegurado que la inclusión es un "objetivo común" que comparten tanto CCOO como la Consejería, considerando que es "una cuestión de valores que se enseñan, se transmiten y se contagian".

Es por ello que se ha mostrado a favor de "visibilizar todo aquello que hacen los centros" para así alcanzar un entorno educativo y una sociedad más inclusivos.

Asimismo, ha instado a "seguir trabajando" en estos proyectos que unen al sindicato y al Gobierno regional como la estrategia de bienestar socioemocional o los programas que promueven los entornos educativos.