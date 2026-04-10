CCOO critica la posición de la patronal de Albacete en negociaciones colectivas y rechaza acuerdos sin revisión salarial

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez. - CCOO

ALBACETE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha mostrado este viernes su preocupación por la actitud de las distintas patronales de la provincia ante las negociaciones colectivas que están abiertas, y ha adelantado que el sindicato no rubricará ningún acuerdo que no contemple revisiones salariales.

Gómez ha apelado a la responsabilidad de la patronal para que abandone esta posición de falta de empatía y ajena totalmente a la realidad de las personas trabajadoras, que también sufren las consecuencias de la inestabilidad y la incertidumbre actual, según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

"Resulta llamativo y chocante que por ejemplo la patronal de hostelería hable de subidas del 0% y que se suba a un 0,5%, algo ridículo y que es una falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras del sector", ha señalado el secretario provincial de CCOO.

"Del mismo modo que es inaceptable que en otros convenios haya propuestas de una subida del 2%, pero solo para este año, y una rebaja de la jornada laboral anual de cuatro horas a repartir en tres años, como es el caso del Metal", ha añadido.

Paco Gómez ha asegurado que "cuando tenemos un IPC en marzo del 3,3%, cuando hay un crecimiento económico del 3%, cuando hemos batido récord de afiliación a la Seguridad Social, cuando aumentan los márgenes de beneficio y cuando muchos sectores reconocen que falta mano de obra, las propuestas de la patronal son ridículas e inasumibles".

Ha recordado también que previamente al inicio de la negociación de 2026, CCOO se marcó como objetivo recuperar el poder adquisitivo perdido, y que desde 2021 se sitúa en 6 puntos.

Sin embargo, conscientes de que la situación ha cambiado y en un ejercicio de responsabilidad, el sindicato se plantea, si no recuperar, al menos mantener ese poder adquisitivo, por lo que "no vamos a firmar ningún convenio sectorial que no incluya cláusulas de revisión salarial, y esto se los vamos a trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras, mediante asambleas y otro tipo de actos informativos".

Desde CCOO se incide además en que las personas trabajadoras no son culpables de la inflación, y que la subida de los precios en un 80% tiene que ver con los incrementos que deciden las empresas, frente al 20% que se debe a los salarios.

En este sentido ha puesto de ejemplo el sector de la hostelería, donde cualquier persona que acude a un bar o a un restaurante, puede comprobar como la inflación que sufre la empresa se repercute en los precios.

Paco Gómez ha adelantado que además de concentraciones ante las sedes de las patronales, de cara al 1 de Mayo, se va a hacer un esfuerzo para organizar a la clase trabajadora y buscar su implicación en una negociación que se vislumbra complicada y nada favorable para sus intereses.