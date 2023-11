CCOO dará a conocer en diciembre las propuestas de los jóvenes para tener "un presente y futuro dignos"

CIUDAD REAL, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha cerrado este viernes en Ciudad Real la ronda de asambleas con la juventud de la región en el marco del proceso #NosVanAOír, iniciado por Jóvenes CCOO en todo el país para recoger las aportaciones de los y las jóvenes y generar un marco de propuestas para mejorar las condiciones de vida de este colectivo, tanto dentro como fuera del centro de trabajo, y elaborar con ellas un decálogo de medidas para la juventud: 'Diez temas para un futuro digno'.

Antes de participar en la asamblea, el secretario confederal de Juventud de CCOO, Adrià Junyent, que ha avanzado que a mediados del mes de diciembre se presentará un documento con las conclusiones de todas las asambleas realizadas en el país en los últimos meses, ha explicado que dentro del proceso de asambleas abiertas #NosVanAOír han ido a todos los rincones de España para escuchar a las y los jóvenes de primera mano, porque la juventud en este país no se siente escuchada.

"Nos dice que no llega a fin de mes con los salarios y con la parcialidad que tiene, que no puede pagar el alquiler ni alimentar a sus hijos e hijas".

En este sentido, y según ha informado el sindicato, el secretario confederal de Juventud ha señalado que la temporalidad sigue estando muy alta entre la juventud, a pesar de que la reforma laboral ha ayudado algo, y sobre todo en el sector público, pidiendo al Estado que "regularice el acceso a la función pública para que la gente joven tenga un presente de dignidad también en el sector público".

"Quienes tienen contratos parciales están cobrando de 400 a 600 euros y es gente pobre, uno de cada tres trabajadores es pobre, y una de cada dos personas que alquila una vivienda es pobre, por tanto tenemos mucho que hacer en ese sentido".

Tras asegurar que una persona joven en España cobra de media 1.082 euros netos al mes, "es imposible vivir y conformar una familia, un proceso vital con ese salario", ha advertido Junyent, a la vez que ha denunciado el fraude de los falsos becarios.

Otra de las problemáticas de las personas jóvenes es el acceso a la vivienda. "La situación es dramática, la juventud no puede emanciparse y cuando lo hace tiene que compartir piso con cinco personas, vivir en infraviviendas que no tienen ni cédula de habitabilidad, porque algunos gobiernos del PP la están quitando.

En Madrid centro no hay habitaciones por debajo de 400 euros, ni pisos por debajo de 1.000 euros y así la gente no se puede emancipar", ha denunciado.

"Ante esta situación, a CCOO nos toca dar un paso al frente, organizarnos para que la juventud pueda tener ese derecho a una vivienda digna y a un empleo digno. Basta ya queremos un presente y un futuro de dignidad para todos los jóvenes de este país.

Por su parte, el secretario de Juventud y Formación Sindical de CCOO Castill-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha destacado que en las asambleas #NosVanAOír que se han realizado en las cinco provincias hemos recogido las aportaciones y opiniones de las y los delegados jóvenes que trabajan día a día en los centros de trabajo.

Las personas jóvenes ven imposibilitado el acceso a la vivienda, a un empleo de calidad, a una formación completa, en definitiva a una vida digna, y esto tiene que cambiar.

Por ello, la campaña #NosVanAOír en Castilla-La Mancha concluirá con un programa sociopolítico específico en materia de juventud que el sindicato trasladará a las instituciones regionales en el sentido de que "si hay un solo paso atrás en las políticas de juventud y no se asegura el avance de las condiciones laborales y de vida de las personas jóvenes habrá respuesta y movilización, y estamos hablamos de control de los alquileres, del acceso a la vivienda, de la reducción de la jornada laboral.