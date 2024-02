CCOO denuncia el incumplimiento de la subida del SMI por la patronal de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Nunzia Castelli, y el secretario general de CCOO de Ciudad Real, José Manuel Muñoz, han exigido este jueves a las patronales y empresas de la provincia de Ciudad Real el cumplimiento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), recogida en una ley de obligado cumplimiento.

Durante una rueda de prensa, previa al plenario convocado para abordar las directrices del sindicato ante la situación de bloqueo de la negociación colectiva, los secretarios han interpelado a la Federación Empresarial de Ciudad Real, indicando que el aumento del SMI beneficia a unas 21.500 personas en la provincia de Ciudad Real, tal y como ha informado CCOO por nota de prensa.

La secretaria regional de Acción Sindical ha afirmado que "cuando se ha cambiado la orientación de la intervención en el mercado de trabajo, no ha habido una debacle económica, sino que la economía ha mejorado".

También, han reclamado a patronales y empresas el cumplimiento de lo acordado en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que, han recordado, tiene carácter de obligado cumplimiento y que no abarca sólo la cuestión salarial, sino también otros aspectos importantes como la digitalización, la transición ecológica, la flexibilidad interna, la igualdad o la formación.

Asimismo, han reclamado el cumplimiento por parte de las empresas de la obligación de contar con un registro retributivo, con el objetivo de garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, así como la de negociar planes de igualdad, pues en la región sólo el 35,7% de las empresas obligadas a contar con ellos lo tienen registrado, ha explicado Castelli.

Por otra parte, Castelli se ha referido a la reducción de la jornada máxima legal, calificándola como una prioridad, "por el impacto positivo que tiene en el reparto del empleo, la seguridad y salud laboral y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y también porque es una forma de repartir la riqueza que se genera con el trabajo".

"Tenemos que apostar por un cambio radical de modelo productivo, abandonar la idea de que la competitividad se tenga que jugar sobre la precariedad laboral, la explotación de las personas y la devaluación de sus condiciones de trabajo y de vida, el empresariado tiene que entender que la competitividad se juega sobre la innovación, sobre la mejora de la organización productiva, sobre la inversión en formación, en I+D+i", ha añadido Castelli.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Ciudad Real ha manifestado la "preocupación" del sindicato por la situación de estancamiento de la negociación colectiva en la provincia, con diez mesas de negociación abiertas, ante "la negativa de la patronal Fecir a cumplir con lo acordado en el V AENC".

"El presidente de la patronal Fecir sigue diciendo que el V AENC es una recomendación y que algunos nos lo hemos tomado como la biblia, no sé si como la biblia, pero sí como los mandamientos", ha señalado Muñoz.

Un acuerdo que tiene carácter obligacional, pero que "se está incumpliendo de manera sistemática en la provincia".

Respecto a la subida del SMI, Muñoz ha advertido de que la mayoría de los convenios colectivos no llegan al SMI, 15 de los 20 convenios de la provincia tiene alguna de sus categorías que no alcanzan este salario mínimo. Además, ha destacado que, por sectores, un 36% de personas que cobrar el SMI trabajan en agricultura, un 15,9% en servicios, un 6,4% en industria y un 4,6% en construcción.

"La excusa de la patronal es que la subida del SMI ha sido un atrevimiento por parte del Gobierno y que está perjudicando al mercado de trabajo", ha señalado Muñoz, afirmando que los datos demuestran todo lo contrario. En este sentido, ha destacado que desde el 2019 que comenzó la subida del SMI el desempleo ha bajado en un 23%.

El secretario de CCOO Ciudad Real ha explicado que en aquellos convenios colectivos donde no se ha alcanzado un acuerdo, se ha "acudido a las mediaciones, arbitrajes e iremos a los tribunales". "Si vamos a sentarnos en las mesas de negociación para no conseguir ningún objetivo dejaremos de hacerlo y romperemos la paz social, porque no nos vamos a sentar solo por profesionalidad, lo hacemos por convicción y porque queremos mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras", ha añadido.

MOVILIZACIONES DE AGRICULTORES

José Manuel Muñóz ha afirmado que la central sindical respeta las movilizaciones y reivindicaciones de los empresarios del campo. "No compartimos ni vamos a caer en los populismos irracionales, como tampoco vamos a compartir las posiciones antieuropeas y negacionismos respecto al medio ambiente", ha puntualizado.

Además, ha asegurado que las movilizaciones del campo tendrán más autoridad moral si los empresarios "cumplen con sus obligaciones con sus trabajadores asalariados", añadiendo que no considera que la subida del SMI sea un problema para no llegar a un acuerdo en convenios como el del campo.