CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo "la confabulación de Monbus y el SLT para boicotear la huelga" en Talavera

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado este martes ante la Inspección de Trabajo de Toledo a la empresa Monbus, adjudicataria del transporte urbano de Talavera de la Reina, por vulneración de derecho a la actividad sindical y al ejercicio del derecho de huelga. En el mismo escrito, el sindicato denuncia "por intrusismo" al Sindicato Libre de Transporte (SLT), y subraya su "confabulación con la empresa" para "boicotear el proceso de huelga" convocado por CCOO en los autobuses urbanos de Talavera a partir de este jueves, 2 de marzo.

Entre otras actuaciones de la empresa y "su sindicato amigo" para tratar de boicotear la huelga, CCOO recuerda la "asamblea" convocada por el STL "en confabulación con Monbus" el lunes 18 de febrero, inmediatamente después de que la empresa rechazara en mediación las propuestas de CCOO para evitar la huelga mediante un acuerdo sobre los dos motivos de la convocatoria, el tiempo de 'toma y deje' y la implantación del registro de jornada real de los conductores de los autobuses.

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, "el SLT reunió en aquella asamblea al personal administrativo, técnico e inspectores de Monbus, unas 18 personas a las que reclamó que apoyaran el acuerdo que supuestamente había alcanzado con la empresa para desconvocar la huelga promovida por CCOO".

"Las personas asistentes la asamblea eran justamente las que no están afectados por el conflicto; y el sindicato que la convocó no tiene legitimidad para llegar a acuerdo alguno con la empresa en torno a un conflicto del que no es parte", ha indicado el secretario general de FSC-CCOO de Toledo, Enrique Clavero.

Según el sindicato, la huelga está convocada exclusivamente por CCOO, "que es el único sindicato legitimado" para llevar a cabo las actuaciones que se estimen pertinentes para solucionar el conflicto a través del Comité de Huelga, tal y como recoge el artículo 5 del RDL 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

"El STL trabaja intensamente para defender los intereses de la empresa y boicotear la huelga. Nos van a dar mucho la tabarra a nosotros y a los periodistas porque son muy pesados; pero la legitimidad, la razón y la fuerza para hacer y ganar la huelga la tenemos los conductores. Eso se verá a partir del día 2, si Monbus no rectifica antes", han subrayado, por su parte, los delegados sindicales de CCOO, ambos conductores, que recuerdan que el colectivo ya se pronunció con meridiana claridad en las asambleas en las que los conductores ratificaron de forma unánime la convocatoria de la huelga.

Comisiones Obreras ha explicado que la reivindicación y la huelga de los conductores será respaldada por el conjunto del sindicato en la provincia, que tendrá una presencia activa en Talavera desde el inicio de la huelga. "La vamos a apoyar con toda nuestra fuerza porque ninguna empresa puede pretender que sus empleados/as trabaje tiempo de más sin registrar, sin cobrar y sin cotizar", ha destacado Arroyo.

CCOO también ha denunciado y advertido a la Inspección de Trabajo de que "con el fin de alterar los servicios mínimos y dar pie al esquirolaje, Monbus se niega a facilitar a la Representación Legal de los Trabajadores el calendario anual".