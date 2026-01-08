CCOO denuncia la vulneración del derecho a huelga del personal de un establecimiento de Telepizza en Albacete

CCOO denuncia a la empresa Loguida por vulnerar el derecho a huelga del personal de Telepizza. - CCOO

ALBACETE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Albacete ha denunciado este jueves que la empresa Loguida 2007, franquiciada de Telepizza, ha vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores de un establecimiento mediante la contratación de personal ajeno para cubrir los turnos de la plantilla.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez ha informado de la denuncia por vulneración del derecho a huelga presentada esta mañana ante la Inspección de Trabajo, señalando que "estamos ante un hecho muy grave en el ordenamiento laboral que contempla sanciones de entre 7.500 y 225.00 euros", según ha trasladado el sindicato en nota de prensa.

También ha anunciado que se va a interponer una demanda en el juzgado de lo Social por vulneración de derechos fundamentales.

Paco Gómez ha indicado que la empresa Loguida 2007 no sólo no paga a sus trabajadores y trabajadoras, sino que además les miente sistemáticamente, hasta el punto de que el mismo día de la huelga les estuvo mandando mensajes diciendo que les habían ingresado la nómina de noviembre cuando no era sí.

Además, según el responsable sindical, el día de la huelga, pese a ser secundada por el 100% de la plantilla, puesto que la ley no exige servicios mínimos por no tratarse de un servicio esencial, la empresa abrió los dos establecimientos cometiendo tres ilegalidades.

"Además de contratar a dos personas que trajo desde Murcia sólo para ese día, los dos propietarios se pusieron la ropa de trabajo y se pusieron a hacer pizzas, e incluso suplantaron la identidad de una trabajadora que estaba en huelga para hacer los albaranes y los pedidos. Y todo esto para hacer una facturación de menos de 4.000 euros cuando la sanción puede ser infinitamente mayor, lo que demuestra lo miserable que es", ha afirmado Gómez.

El secretario general de CCOO en la provincia ha cuestionado si a Telepizza le interesa tener bajo su marca una empresa que no paga a sus empleados y empleadas y que está dando una imagen deplorable.

Por último, Paco Gómez ha animado a las personas trabajadoras a que interpongan resoluciones de extinción de contratos por incumplimientos graves de la empresa, puesto que ha perdido toda la credibilidad.

Por su parte, la responsable de la sección sindical en Telepizza, Pilar Segovia, ha diferenciado entre Telepizza, que es la marca que en Albacete está implantada desde hace 30 años y ha llegado a tener una plantilla de 200 personas, y la gestión de la franquicia que hace la empresa Loguida 2007, que es la que ha generado la situación actual.

"Una situación -ha señalado- que se lleva arrastrando desde hace meses debido a que la empresa no ingresa las nóminas a sus trabajadores y trabajadoras, a los que en estos momentos les debe los salarios de noviembre y diciembre, más la subida del SMI de 2025".

Pilar Segovia ve difícil que la empresa tenga capacidad para solucionar el problema, y ha denunciado que no facilita las cuentas al Comité de empresa para poder saber dónde va todo el dinero de la facturación porque desde luego no lo dedica a pagar los salarios.

Por todo lo anterior, Pilar Segovia ha indicado que la única opción para salir de esta situación, provocada por Loguida, es que Telepizza se quede con los dos establecimientos de Albacete y subrogue a las 20 personas que actualmente están trabajando.

En este sentido ha hecho hincapié en que la plantilla está al límite porque trabaja gratis y porque el no ver una solución a corto plazo está afectando a su salud.

"Está desbordada y cansada de la improvisación de la empresa y de sus pretextos para no pagarles. Y la gota que ha colmado el vaso es que la empresa no refuerce las plantillas cuando se necesita y sin embargo sea capaz de contratar a dos personas para abrir el día de la huelga".