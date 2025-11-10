CCOO destaca la importancia de que el nuevo Estatuto de C-LM se adapte "a la realidad de la autonomía del siglo XXI"

Archivo - Vista de la fachada del Congreso de los Diputados. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha destacado que este martes será "un día muy importante" para la Comunidad Autónoma ya que el Estatuto de Autonomía de la región --que llega al Congreso de los Diputados para su toma en consideración-- "se adapta a la realidad de la autonomía del siglo XXI".

Además, ha aclarado a preguntas de los medios tras reunirse con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, incluye elementos que desde el sindicato consideran "muy necesarios".

"La autonomía política de Castilla-La Mancha, el crecimiento de esta tierra, viene ligado de manera indisoluble al desarrollo de sus servicios públicos y de las personas que trabajan en esos servicios públicos", ha comentado.

El sindicato, respondiendo a la invitación cursada desde la Presidencia del Congreso, estará este martes presente, junto al resto de agentes sociales de la región, en el Congreso.