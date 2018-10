CCOO dice que las medidas de los gobiernos central y regional "no ayudan a mejorar las perspectivas"

Actualizado 02/09/2011 15:24:55 CET

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha asegurado que las medidas anunciadas por los gobiernos, tanto central como regional, "no ayudan para nada a mejorar las perspectivas", ya que las últimas reformas laborales del Gobierno de España "debilitan aún más la posición de los trabajadores" y el plan de recortes del Ejecutivo regional "es tan desmesurado y agresivo como chapucero".

En ese sentido, la secretaria regional de Empleo y Migraciones del sindicato, Lola Herrera, ha indicado que el plan de recortes presupuestarios de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "conducirá a la región a la recesión, va a destruir miles de empleos y a impactar muy negativamente en la actividad y las perspectivas de gran parte del tejido empresarial de la región", ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Además de que el dato del paro es malo, en Castilla-La Mancha hay más de 86.000 personas que no cobran prestaciones ni subsidio alguno", ante lo que "se debe proponer por parte del Gobierno medidas que generen empleo y no lo destruyan", aunque "lamentablemente no parece que vayan por ahí las medidas propuestas" por el Gobierno regional.