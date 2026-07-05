CCOO estudia personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad

Archivo - El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante la entrevista concedida a Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO estudiará su personación en los procedimientos judiciales derivados de accidentes de trabajo mortales cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de prevención y seguridad por parte de las empresas.

A juicio del secretario regional de CCOO, Javier Ortega, "detrás de demasiadas muertes en el trabajo no hay fatalidad, sino fallos evitables en la organización preventiva, en las medidas de protección o en el cumplimiento de la normativa de seguridad".

Por ello, CCOO anuncia en nota de prensa que ofrecerá asistencia jurídica para estudiar la personación del sindicato en aquellos procedimientos judiciales relacionados con accidentes laborales mortales por causas materiales en los que existan indicios de incumplimientos preventivos.

El objetivo, explica Ortega, es "contribuir al esclarecimiento de los hechos, exigir responsabilidades cuando proceda y defender el interés colectivo de que ninguna muerte en el trabajo quede sin investigar hasta sus últimas consecuencias".