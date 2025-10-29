CCOO C-LM detecta que Mahle está "acercando alguna postura" para que el ERE sea lo menos perjudicial posible

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha señalado que tras las tres jornadas de huelga en Mahle, se ha detectado un cambio en la empresa para acercar "alguna postura" con el objetivo de que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado sea lo menos perjudicial posible para sus trabajadores, que afectarían a unos 550 en Motilla del Palancar (Cuenca).

"Fruto de la presión de los tres días de huelga, que ha tenido un seguimiento unánime por parte de toda la plantilla, estamos detectando por parte de la empresa un cambio de actitud a la hora de acercar alguna postura para dar una salida lo menos mala posible a este expediente tan tremendo que se ha planteado", ha afirmado Ortega.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, ha mencionado que de momento siguen las negociaciones con la empresa hasta el día 30, remarcando que el objetivo de CCOO es que "una vez que esto finalice", se siga apostando por el empleo industrial en la comarca.

"Creemos que es clave que las administraciones, que las empresas se impliquen, porque existe futuro para la industria en la provincia de Cuenca y en Motilla", ha reiterado.