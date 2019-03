CCOO C-LM lamenta que el 64% de los parados sean mujeres y pide políticas económicas con perspectiva de género

Publicado 04/03/2019 12:54:28 CET

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado que las mujeres de Castilla-La Mancha "se siguen enfrentando a la ausencia de empleo", ya que la mayor parte de las personas paradas (64 por ciento) son mujeres, y su peso llega hasta el 71 por ciento en el sector servicios, donde se concentra la mayor parte del empleo de la región, por lo que ha pedido que se practiquen políticas económicas con perspectiva de género.

En la contratación indefinida el peso de las mujeres se sitúa en el 37 por ciento y en el 38 por ciento en la temporal, en ambos casos unos porcentajes muy bajos con los que las mujeres no van a salir de la situación de precariedad en la que se encuentran, ha afirmado la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, María Ángeles Castellanos.

"Necesitamos políticas económicas que superen la estacionalidad en la que vive la región, políticas que superen atender lo urgente y planifiquen a largo plazo recuperando la centralidad del trabajo para alcanzar más beneficios para la mayoría social, beneficios que no se consiguen con un mercado desregulado, ni con la ausencia de la perspectiva de género en la planificación de las políticas económicas y sociales", ha señalado Castellanos.

CCOO Castilla-La Mancha ha manifestado que los beneficios de la innovación, de la digitalización y de la inteligencia artificial no pueden estar desvinculados de la mejora de la calidad del empleo y no se puede hablar de avance mirando solo el Producto Interior Bruto (PIB) y obviando la realidad de las personas que generan ese PIB, según ha informado CCOO en nota de prensa.

"Más allá de las cifras existen vidas que merecen ser el centro de las actuaciones políticas y empresariales. Se ha de gobernar para las personas y no para el dinero", ha dicho Castellanos.

La estacionalidad de la actividad económica de la región marca el incremento del paro registrado en Castilla-La Mancha, con subidas en la agricultura tras la finalización de la campaña de la aceituna y en los servicios tras finalizar las campañas de rebajas.

"No podemos olvidar que las cifras que hoy conocemos se refieren a las mujeres que están activas y no tienen trabajo, pero existe un grupo de mujeres, más numeroso que las que están paradas, que no computan en estas estadísticas porque permanecen inactivas para atender las cargas de los cuidados", ha indicado.