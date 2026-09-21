CCOO C-LM llevará a tribunales de lo Social una reclamación por trabajadores de Geacam con más de 3 años de interinidad

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TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha avanzado este lunes su intención de presentar una reclamación ante los tribunales de justicia de lo Social de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, pidiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce que los trabajadores interinos de las empresas públicas tienen derecho a dicha reclamación por daños cuando llevan más de tres años en esa situación de interinidad, habida cuenta de que en esa situación se encuentran muchos de los trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Ambiental (Geacam).

El sindicato, que previamente elevará esa reclamación a la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, ha ofrecido su asesoría jurídica y con los trabajadores que lo demanden-- habida cuenta de que en Geacam hay personas que llevan "siete, ocho o nueve años así", y de que "casi el 90% de los compañeros que son interinos tienen una antigüedad superior" a esos tres años.

"Lo que pretendemos es que se aplique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y diferentes sentencias" --aproximadamente unas 30 en España--, que vienen a reconocer daños morales por esta situación cuantificados entre 1.000 y 10.000 euros por persona, ha adelantado en rueda de prensa el presidente del Comité de empresa de Geacam, Manuel Amores.

Amores, acompañado por el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara, Ignacio Blanco; del responsable de CCOO Geacam en Toledo, Javier Rubio, y del delegado en Geacam en Cuenca, Alejandro García, ha criticado que la Consejería de Desarrollo Sostenible esté "transformando" contratos indefinidos en fijos-discontinuos con las plazas indefinidas de compañeros que se van jubilando, lo que ha hecho que retrocedan "casi 40 años" en una situación que Amores ha calificado de "lamentable".

También ha solicitado que la bolsa de interinos sustituya todas las vacantes que hay sin cubrir en la región, que ascienden a 672, pese a que en la bolsa hay solo 500 interinos.

Al respecto, Javier Rubio ha explicado que desde 2008 han "perdido más de 640 puestos de trabajo" y que la voluntad de la Consejería "no es revertir esta situación", lamentando que en los meses de noviembre y diciembre solo haya dos personas por turno, preguntando al departamento del Ejecutivo autonómico qué se puede hacer con esta cantidad de efectivos ante situaciones como inundaciones, nevadas o incendios.

En el mismo sentido, el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara, quien ha criticado que el presupuesto de negociación con Geacam es de "cero euros", ha pedido a la titular de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que "no mienta" al colectivo de 600 trabajadores interinos del dispositivo "que cada año se las ven negras para venir a trabajar cien días", buscando alquileres "donde no hay casas" o dándose "palizas de kilómetros todos los veranos para ejercer la profesión que les gusta".

A lo anterior, Alejandro García ha abundado en que en las zonas rurales más despobladas se ofrecen contratos de tres meses y sin una oferta de trabajo estable "la gente no va ir a los pueblos".

"Si Page no tiene ni idea de lo que está pasando que escuche", ha añadido Ignacio Blanco, quien ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "el año que viene hay elecciones" y se vota "y mintiendo las patas son muy cortas", ha zanjado Javier Rubio.

SIGUEN LOS "RECORTES"

Por otro lado, y pese al verano que ha habido de incendios, entre los que ha destacado el de La Mierla, el presidente del Comité de empresa de Geacam ha asegurado que "sigue habiendo recortes", y actualmente solo están activados el 76% de los medios en al región pese a que "estamos en periodo alto de incendios".

Además, ha asegurado que el viernes próximo, día 25, solo quedará el 33% de todos los medios de extinción y vigilancia, lo que supone "un tercio del dispositivo en un periodo alto de incendios forestales".

Ha incidido en que los recortes "traen consecuencias graves para el medio ambiente de la región", como ocurrió el pasado año con el incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, subrayando que los servicios de prevención y extinción "no deberían desactivarse en septiembre" y recordando que en las comunidades limítrofes el periodo alto llega hasta el 15 de octubre con el dispositivo al cien por cien.

Demandas todas ellas que le trasladarían a la Consejería si hubiera una reunión para ello, algo que "en tres años y medio no hemos podido hacer", ha concluido.