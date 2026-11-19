Consejo regional de CCOO Castilla-La Mancha. - CCOO C-LM

CUENCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha ha pedido que con "la máxima urgencia" el Gobierno regional reactive la Mesa de Industrialización para buscar una alternativa de empleo en la comarca de Motilla del Palancar, "con el fin de revertir el gran daño causado por los expedientes de regulación de empleo" de Mahle.

En declaraciones previas al Consejo Regional que está teniendo lugar este jueves en Cuenca, ha demandado que la nueva Ley de Industria de Castilla La Mancha recoja que las administraciones tienen que garantizar que las empresas beneficiarias de subvenciones se comprometan de manera clara y exigible con el empleo y con los derechos laborales.

Javier Ortega ha calificado de "lamentable" lo que ha ocurrido en la empresa Mahle, donde este jueves se va a someter a referéndum el preacuerdo del segundo expediente de regulación de empleo que va a afectar a 147 personas (23 menos respecto a la propuesta inicial), y que además "ya está teniendo efectos en otras empresas contratistas donde también se van a plantear ERES, como es el caso de Trigo Quality".

El secretario general ha recordado que desde el primer momento CCOO ha exigido absoluta contundencia, tanto al Ministerio de Industria como al Gobierno de Castilla-La Mancha, en la conducta de esta empresa, ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Pero es imprescindible, y así lo hemos señalado en las aportaciones a la Ley de Industria, que confiamos en que vea la luz en Castilla-La Mancha antes de que acabe el periodo de sesiones, que se regule de manera clara y concisa cómo se instalan estas empresas, qué ayudas reciben y qué compromiso social adquieren con el empleo y con el territorio, para evitar que una decisión empresarial tomada a miles de kilómetros, descapitalice toda una comarca, como ha ocurrido en Montilla".

Adelantando algunos de los temas que se van a abordar en el Consejo Regional, en el que participan 60 representantes de las cinco uniones provinciales y de las Federaciones, y donde se van a sentar las líneas de actuación de los próximos meses, Javier Ortega, se ha referido también a la subida del 5,3% del SMI aprobada.

"Para CCOO era un elemento imprescindible en una coyuntura económica de inflación que prácticamente ronda el 5%, y aunque entendíamos que debía de contemplar que se percibiera con carácter íntegro y la no compensación y absorción, no deja de ser una subida muy importante, que afecta a miles de personas en Castilla-La Mancha, mas de 74.000. Esto, junto a la subida del 4,5% para los y las empleadas públicas, configura un escenario en el que las patronales deben de entender que es imprescindible una subida salarial entre el 4 y el 7% en el sector privado de Castilla-La Mancha".

NUEVE CONVENIOS POR CERRAR

Ha recordado que en la región quedan nueve convenios colectivos por cerrar este año en Castilla-La Mancha, y el año que viene se negociarán 30.

"Es el momento para que las patronales y las empresas hagan un esfuerzo para compatibilizar la productividad y los beneficios empresariales con unos salarios que suban por encima del 4%", ha demandado.

Por último, el secretario general ha indicado que la siniestralidad laboral es otro de los asuntos prioritarios para el sindicato, señalando que ya se está negociando con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con el resto de agentes sociales el nuevo acuerdo estratégico por la prevención de riesgos laborales en la región.

"La siniestralidad mortal y la siniestralidad muy grave está creciendo de una manera intolerable en la región, y hay que poner las herramientas tanto normativas como prácticas para evitarlo".

En este sentido, ha comentado que desde Comisiones obreras se va a presentar en las próximas semanas el mapa de riesgos de la salud laboral en Castilla-La Mancha, cuyo cometido es anticipar los riesgos laborales para que no se produzcan esos accidentes, y que se va a poner a disposición del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha.

"Pero sobre todo, -ha añadido- creemos que la administración autonómica tiene que dar un paso más en el conocimiento, en la investigación de estos accidentes, que en la mayoría de los casos son por condiciones materiales y en la mayoría de los casos son evitables, porque tenemos que saber qué ha pasado que herramientas preventivas se han puesto o no se han puesto para detectar, para corregir y para que no vuelva a pasar", ha afirmado Ortega.