CCOO C-LM reclama ante el Sescam que se actualice la bolsa de contratación temporal, algo que no se hace desde 2018

TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez representantes sindicales de CCOO-Sanidad en la región se han concentrado ante la sede central del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) este martes para reclamar la actualización "inmediata" de la bolsa de contratación temporal del Sescam, teniendo en cuenta que desde 2018 no se ha actualizado la baremación de los méritos de obtenidos por experiencia y formación de los profesionales que la integran.

En declaraciones a los medios, la secretaria regional de Sanidad del sindicato, Chelo Cuadra, ha explicado que, aunque normalmente es el mes de noviembre de cada ejercicio cuando se hace la presentación de solicitudes, desde hace dos años no se produce una actualización por lo que hay profesionales que, habiendo acabado sus estudios durante 2019 y 2020, no han podido meterse en bolsa.

"Tenemos profesionales que tienen contrataciones o no pueden optar a un contrato de trabajo porque no se bareman las puntuaciones en bolsa", además de "muchas personas" que no pueden conciliar su vida familiar y laboral porque si tuviesen una puntuación más alta eso les permitiría acercarse más a su domicilio, y otras, sobre todo de enfermería y medicina, que no pueden optar a mejorar el contrato que tienen en activo.

Según Cuadra, que ha recordado que ya en 2016 protestaron porque el Sescam llevaba varios años sin hacer baremaciones, ha asegurado que "los profesionales están ya cansados de que esa actuación no se produzca", y más teniendo en cuenta que, desde este último año, ha habido "muchísimas contrataciones", unas 9.000, lo que implica que haya "muchos profesionales que no han podido aumentar su puntuación", no viendo materializado su esfuerzo en la bolsa.

De ahí que con la protesta de este martes busquen "presionar" para que la Administración regional actualice la bolsa "de una vez por todas". Según ha indicado la secretaria regional de Sanidad de CCOO, desde el Sescam les dicen que el problema es técnico y aunque Cuadra ha admitido que la aplicación que se emplea para hacer la bolsa "es complicada porque hay que meter muchos datos", esos problemas ya se podrían haber solucionado en dos años.

Preguntada por los profesionales que han terminado durante estos dos años su carrera, Chelo Cuadra ha detallado que están trabajando y en bolsa pero "con puntuación cero" o con la que no les corresponde realmente, pues aunque hayan aportado méritos "no se les han puntuado", con lo cual "puede ser que no puedan optar a un contrato".

El sindicato ha registrado un escrito denunciando esta situación y solicitando la convocatoria urgente de una reunión de la Comisión de Bolsa del Sescam.