CCOO no ve "nada nuevo bajo el sol" en la ruptura de Junts, que ya afectaba a votaciones como la jornada laboral

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este jueves en Toledo que la ruptura entre Junts y el PSOE "no es nada nuevo bajo el sol" porque los sindicatos han vivido situaciones "exactamente en los mismos términos" en asuntos como la jornada laboral.

A preguntas de los medios, tras inaugurar con el secretario regional del sindicato, Javier Ortega, la jornada 'El sindicato como instrumento imprescindible para la defensa de los derechos laborales', Sordo ha comentado que esa ruptura "ya viene afectando" porque la mayoría de investidura que ha facilitado el Gobierno de coalición y la presidencia de Pedro Sánchez, no era "de izquierdas, ni siquiera progresista".

"Junts es un partido que en términos económicos es más de derechas que el Partido Popular. Junts además es un partido que está buscando su lugar en el mundo porque es un partido que ahora realmente no le sirve a nadie para nada y por tanto está buscando su propósito, qué pinta por las mañanas cuando se levanta, y luego además tiene la amenaza de una extrema derecha independentista que encima le mediatiza y le incentiva a alejarse de cualquier escenario de corresponsabilidad", ha indicado Unai Sordo.

A partir de ahí, el sindicato es "consciente" de que "la posibilidad de sacar adelante leyes y normas que requieran de una mayoría parlamentaria es muy limitada, lo que no quiere decir que no se puedan hacer cosas muy relevantes en nuestro país", como "impulsar la ejecución de un montón de recursos públicos" para facilitar que el país llegue al pleno empleo o la transformación energética.

A su juicio, pese a la situación, "hay capacidad de hacer cosas" aunque "el recorrido legislativo de la legislatura para la redundancia es muy limitado". No obstante, ha incidido en que esto para CCOO "no es ninguna sorpresa".

"Lo veníamos avisando, porque consideramos que Junts es un partido equiparable a Vox o al Partido Popular en materia económica, si no peor, y por tanto ya lo hemos comprobado en la legislación sobre la reducción de jornada laboral, para nosotros no hay nada nuevo bajo el sol más allá de los tonos y la permanente teatralización de la política", ha concluido.