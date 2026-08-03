CCOO reclama a Gobierno de C-LM una mayor inversión para la protección del medio natural y la lucha contra los incendios

Terreno quemado por el incendio forestal de La Mierla. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha reclamado una mayor inversión para la protección del medio natural y la lucha contra los incendios forestales, señalando que "de nuevo arrasan buena parte del patrimonio natural de nuestra geografía".

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, "los agentes medioambientales, los bomberos forestales y el personal de protección civil arriesgan sus vidas para evitar que se quemen hectáreas y hectáreas de montes pero, sobretodo, para salvar vidas, enseres y animales de quienes se ven obligados a huir de las llamas".

"En estos días tan difíciles se demuestra, una vez más, el valor de los servicios públicos y su capital humano. Los trabajadores y trabajadoras dedicados a la protección de las personas, el medio natural y la extinción de los incendios han cobrado un protagonismo especial por sus actitudes, su solidaridad, su esfuerzo y su capacidad para afrontar la lucha contra el fuego".

Unos trabajos que, apuntan, "debido a la crisis climática son más esenciales que nunca", por lo que "es fundamental que se ponga un escudo social para proteger a las y los damnificados por los incendios".

"Pero es urgente, y no puede esperar, que los gobiernos autonómicos dediquen mayor inversión a la preservación, vigilancia y limpieza del medio natural así como a los operativos de extinción".

En este punto, manifiesta el sindicato, cabe señalar la necesidad de mejorar las condiciones laborales y materiales de todas las personas trabajadoras, como los agentes medioambientales, "que llevan años reivindicando mejoras salariales y de equipamiento como vehículos o uniformes, que no llegan".

"Cuando pasen los incendios, y se evalúen las pérdidas, habrá que ponerse manos a la obra en este sentido. Por eso CCOO insta al Gobierno regional a situar como máxima prioridad la protección del medio ambiente, destinando más presupuesto en medidas preventivas y para quienes, como los agentes medioambientales, ponen su trabajo y su conocimiento al servicio del bien común desde el inicio hasta la extinción de los incendios", concluyen desde el sindicato.