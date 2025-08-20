CCOO y UGT condenan el accidente laboral mortal en Ayna y convocan una concentración este viernes

Concentración ante la sede de FEDA, convocada por CCOO y UGT, en recuerdo de la trabajadora y el trabajador que perdieron la vida recientemente en dos accidentes de trabajo ocurridos en la provincia de Albacete. - SINDICATOS

ALBACETE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han trasladado su pesar por el fallecimiento de un trabajador de 58 años este miércoles en el municipio de Ayna (Albacete) y han convocado una concentración este viernes 22 de agosto a las 10.00 horas frente a la FEDA para reclamar medidas contra la alta siniestralidad laboral.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.33 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde el saliente en el kilómetro 68 dentro del término municipal de la pedanía de Royo-Odrea, perteneciente al municipio de Ayna.

Ambos sindicatos coinciden en denunciar el elevado nivel de accidentes que se han visto a lo largo de este periodo estival, especialmente en el mes de agosto, con tres víctimas mortales.

En este sentido, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier, ha señalado que se trata de "uno de los meses más trágicos en siniestralidad laboral en nuestra provincia. Lo cual indica que algo no se está haciendo bien".

Por este motivo, ha reclamado "soluciones urgentes para acabar con esta lacra y que tanto empresas como administraciones tomen las medidas oportunas para que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar su actividad laboral de manera segura y saludable".

González ha puesto el sindicato a disposición de la familia de la víctima y ha pedido que se investiguen las causas y se depuren responsabilidades en caso de haberlas. González ha mostrado su profunda preocupación al tratarse de la tercera víctima mortal en menos de un mes en la provincia.

En la misma línea, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha subrayado las tres víctimas morales, señalando que suponen "una cifra que nos da una idea de la falta de cultura preventiva que aún persiste en nuestra provincia y que nos debe hacer reflexionar sobre lo que se está haciendo mal para que las estadísticas de siniestralidad no consigan mejorar".

Paco Gómez ha insistido en que "no nos podemos relajar ni bajar la guardia ni en verano ni el resto del año. La prevención y las medidas de seguridad deben ser una prioridad para todas las empresas en su día a día porque no hay derecho a que una persona pierda la vida en su lugar de trabajo por falta de esas medidas de seguridad".