CCOO valora de forma positiva los datos del paro subrayando el crecimiento de empleo femenino

Juan Carlos del Puerto en rueda de prensa. - CCOO

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha valorado los datos del paro correspondientes al mes de noviembre en la región, publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, señalando una "valoración positiva".

Aunque ha apuntado que "es una bajada muy vinculada a la campaña de invierno, a la campaña comercial", Del Puerto ha reconocido que se trata de datos con "un record histórico en afiliación a la seguridad social" y "en perspectiva interanual, es decir, respecto a noviembre del año pasado, hay un 8% menos de personas paradas en nuestra región".

Además, ha destacado el volumen de empleo femenino generado, aunque ha advertido que permanece "la brecha de género que existe en materia de mujeres paradas en nuestra región que hemos de abordar en conjunto con el diálogo social mediante las políticas activas de empleo".

En el lado negativo, ha destacado que la provincia de Cuenca es la que menos generación de empleo ha generado, un dato que ha ligado al "ERE que se ha producido en la empresa Mahle".