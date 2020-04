Cebrián: "lo más duro como alcalde de Quintanar del Rey es no poder consolar a la familia de quienes fallecen"

CUENCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Quintanar del Rey (Cuenca), Martín Cebrián, ha calificado como "lo más duro" de esta crisis del coronavirus el momento en que uno de sus vecinos fallece, no pudiéndose acercar a su familia para consolarlos. "Triste es que se vaya una persona, un vecino, pero lo más triste es que se vayan en la profunda soledad, que no se hayan ni siquiera podido despedirse sus familiares de ellos".

El primer edil de la localidad, en una entrevista con Europa Press, ha explicado que, en este punto de la crisis sanitaria, "lo más preocupante es acometer sanitariamente el Covid-19, que se paralice cuanto antes".

Aun así, ha señalado que "lo más lamentable de todo, es el estado en el que se están yendo en soledad las personas que se están yendo", cosa que para Cebrián es "lo más triste". "El peor momento fue conocer que en Quintanar del Rey había un primer caso, suponía que iba a haber más"

Al mismo tiempo, el regidor de la localidad ha indicado que el peor momento de la crisis sanitaria "es diario", sobre todo cuando alguien acude al consistorio "a pedir ayuda respecto a la alimentación". "Indudablemente" el peor momento para Martín Cebrián fue conocer que en Quintanar del Rey se había diagnosticado el primer caso positivo por coronavirus, "porque eso era ya el desencadenante de que iba a haber más".

Sobre el fallecimiento de Pedro Chumillas, el primer alcalde de la actual democracia en el pueblo, Cebrián ha dicho que conocer su muerte "supuso mucho pesar", porque aparte de que hayan coincidido políticamente y que haya sido un sucesor suyo, le une un vínculo de amistad con su familia.

Aunque ahora "no se puede hacer nada" por el confinamiento, el alcalde ha asegurado que cuando esto acabe se hará un homenaje a Chumillas "porque es un alcalde que fue el primer regidor democrático, que estuvo 12 años, que hizo mucho por el pueblo y así lo ha reconocido mucha gente en las redes sociales y, además, queremos que quede así en la memoria para siempre".

"COMPORTAMIENTO DE 10 DE LA OPOSICIÓN"

Preguntado sobre el papel que tendrá que jugar el Ayuntamiento como parte activa de la futura recuperación económica de Quintanar del Rey, su regidor ha explicado que las medidas que se están planteando ahora van relacionadas a la paralización del virus "cuanto antes".

"Todo lo que se está haciendo ahora es a raíz de las indicaciones que nos llegan desde epidemiologia y sanidad, como la desinfección de todos los centros públicos y las calles del municipio", ha expresado.

"Una vez atajado todo esto", ha proseguido Cebrián, "iremos viendo junto a los partidos políticos que están en el Pleno del ayuntamiento, Podemos y PP, para concretar las medidas a tomar, porque cualquier medida que haya que tomar después de la crisis sanitaria y que haya que acometer para contener la crisis económica, evidentemente tendrá que ser de consenso con los partidos políticos de la localidad".

De esta forma, a juicio del alcalde "ahora mismo no puedes pensar en mañana, tienes que pensar en ahora". Políticamente hablando, a nivel local "tanto Podemos como el PP, se están comportando de 10, porque es verdad que voy informando de todas las medidas que voy tomando, pero ellos no se han manifestado en ningún momento en contra ni han hecho una crítica, lo cual me parece acertado", ha opinado.

"El momento de las críticas ya llegará cuando tenga que llegar, y será oportuno que las hagan porque estoy seguro de que he cometido errores, porque tomar decisiones es difícil, pero ahora ellos de momento están dejando hacer, que me parece positivo", ha señalado el regidor de Quintanar del Rey.

"Al ser Quintanar un pueblo agrícola, hay actividad por el día, pero una vez que la gente regresa al hogar sobre las 20 horas, el pueblo se queda prácticamente desierto"

Respecto a sus vecinos, Cebrián ha explicado que esta pandemia "ha llegado como algo nuevo, nadie la esperaba y nadie la avisó, y estamos con muchas incógnitas porque no se sabe que va a pasar mañana".

En este sentido, el alcalde está percibiendo un aumento de la gente que ahora mismo está yendo al Ayuntamiento a por ayuda alimentaria, "porque se les han acabado las reservas que tenían, hay empresas que han hecho ERTEs, pero hasta que se resuelva y les empiece a llegar el dinero que no tienen ahora, estamos tramitando desde el ayuntamiento mucha ayuda alimentaria".

La gente, además, está saliendo "lo estrictamente necesario", pero al ser Quintanar un pueblo agrícola, "hay más actividad que en otros municipios, porque aquí todo el mundo tiene campo".

En este sentido ha calificado a la actividad como esencial, porque si los agricultores no llevan a cabo su faena en el campo, luego será imposible meterse en el campo con la cantidad de hierba que se habrá comido la fase de crecimiento de la vegetación que da el fruto.

"Pero una vez que la gente regresa al hogar sobre las 20 horas, el pueblo se queda prácticamente desierto", ha especificado el primer edil.

"La lección que debemos aprender es que nos hacemos falta los unos a los otros".

A juicio de Cebrián, la vuelta a la normalidad social "va a tardar tiempo, al menos que mañana saquen una vacuna para que volvamos a la normalidad". Respecto a la económica, desde el ayuntamiento, aunque todo el mundo está teletrabajando, él está intentando de que agilicen al máximo los pliegos de licitación "para que en el momento que se levante el confinamiento se puedan sacar para que la gente pueda empezar a trabajar".

"Eso creo que es lo que debe hacer todo el mundo, desde el propio Estado, hasta las comunidades autónomas y la administración local, para que haya un boom de oferta, de trabajo, para que parezca que lo que ha pasado en estos 2-3 meses que estemos, haya sido como una pesadilla y que volvamos a la normalidad económica cuanto antes", ha opinado Cebrián.

También ha aseverado que esto puede parecer "una utopía, porque eso es un sueño", "pero si todos ponen de su parte para incentivar que se empiecen a hacer obras, las esenciales, e intentar agilizar los plazos para que se puedan acometer cuanto antes", piensa que de esa manera "podemos ayudar bien".

Con todo, el alcalde de Quintanar del Rey ha indicado que la lección que debemos aprender "es que nos hacemos falta los unos a los otros, y que algunas veces se nos va el tiempo más en criticar que en hacer, y que hacer es más importante que criticar".