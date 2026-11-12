Cecam desacredita el dato sindical que apunta a un 60% de seguimiento de huelga: "Que se pongan gafas y sonotone"

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha tildado de "fracaso absoluto" el seguimiento de la huelga en la región, ya que no ha llegado al 5% de participación, tras lo que ha ironizado sobre el dato sindical que apunta a un 60% de seguimiento. "Quien diga eso, que vaya a una óptica, que se ponga unas gafas o un sonotone".

En entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, ha aseverado que en todo caso sí que hubo durante la jornada "incidencias", como colocación de pinchos o tachuelas en distintas carreteras.

"Ha sido como esperábamos, los trabajadores estaban poco motivados a participar y no han participado y hubiera sido menor si no hubieran estado activos los piquetes", ha aseverado.

Para Nicolás, la huelga "no tiene sentido" y ha lamentado que se culpe al empresario de ser el responsable de que los trabajadores no se puedan comprar una casa. "De cada cien euros que el empresario le paga al trabajador, cuarenta no van a su bolsillo".

Por último, ha cargado contra la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus palabras al respecto de su deseo de haber participado en un piquete: "Me vuela la cabeza oírla decir eso".