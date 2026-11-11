Cecam destaca la "normalidad" en una jornada de huelga "sin incidentes destacados" y cifra en un 5% el seguimiento

Archivo - Sede de Cecam CEPYME Castilla La Mancha - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) asegura que la jornada de huelga general de hoy está transcurriendo en "un clima de absoluta normalidad y sin incidentes destacados" en la región, con asistencia "generalizada" de trabajadores a sus puestos de trabajo, según los datos recabados por la patronal a través de sus Organizaciones empresariales provinciales y comarcales, a través de un operativo de seguimiento de la huelga general y de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cualquier incidente que pudiera ocasionarse, establecido desde primera hora de la mañana.

A través de este dispositivo, las Organizaciones empresariales han hablado con más de un millar de empresas de todos los sectores y zonas de la región, comprobando que el seguimiento que está teniendo la huelga general hasta el momento en el sector privado de Castilla-La Mancha es mínimo, no llegando al 5 por ciento en estas primeras horas de la jornada.

Según la patronal castellanomanchego, las empresas han abierto con normalidad y la gran mayoría de trabajadores han acudido a su puesto de trabajo, registrándose una menor presencia de piquetes que en convocatorias anteriores.

Cecam agradece la responsabilidad de los empresarios de la región, que han mantenido abiertos los centros de trabajo, facilitando así el derecho al trabajo, y al mismo tiempo, hace un llamamiento a la moderación durante esta jornada de huelga, que transcurre "con total normalidad y sin incidencias destacables".

A medida que la Confederación regional pueda recabar más datos, se realizará una valoración más detallada del seguimiento de la huelga general. Cecam espera que a lo largo de la tarde la jornada trascurra con la normalidad que se ha desarrollado hasta el momento.

EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

De su lado, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha informado de que a las 9.15 horas de la mañana, y tras recabar información de más de 300 empresas distribuidas por toda la provincia de Toledo, los primeros datos reflejan una situación de práctica normalidad en la actividad empresarial, con un seguimiento de la huelga de apenas el 5,1%.

Uno de los aspectos más destacados de este primer balance, según la patronal toledana, es la normal incorporación de la práctica totalidad de los trabajadores a sus puestos de trabajo, con unos niveles de asistencia que reflejan una actividad laboral normal prácticamente generalizada. "La inmensa mayoría de las plantillas ha acudido a sus centros de trabajo con normalidad, lo que está permitiendo mantener el funcionamiento habitual de la actividad empresarial en el conjunto de la provincia".

"La tranquilidad es también la tónica general en los principales polígonos industriales y en las diferentes comarcas de la provincia, donde las empresas están desarrollando su actividad sin alteraciones significativas. Esta situación de normalidad se extiende igualmente a los principales núcleos de actividad económica y empresarial, como Toledo, Talavera de la Reina e Illescas, donde no se han registrado incidencias relevantes", añade la patronal.

En cuanto a la presencia de piquetes informativos, la jornada está transcurriendo con normalidad en términos generales, según Fedeto, salvo algunas incidencias puntuales que han sido "rápidamente solventadas" gracias a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, aseguran desde Fedeto, los servicios de transporte urbano están funcionando con plena normalidad y cumpliendo los servicios mínimos establecidos, sin alteraciones significativas en su funcionamiento.

"Estos primeros datos ponen de manifiesto que la actividad laboral y empresarial se mantiene con absoluta normalidad en la práctica totalidad de los centros de trabajo de la provincia, tanto en los principales municipios como en los polígonos industriales y las distintas comarcas del territorio provincial".