Cecam lamenta que el Gobierno central no informe sobre los 400 proyectos que presentaron a los fondos Next Generatión

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha mostrado su preocupación por la falta de información por parte del Gobierno central sobre los 400 proyectos que los empresarios de la región presentaron a los fondos Next Generatión, denunciando "falta de transparencia".

Así lo ha criticado el líder de la patronal castellanomanchega durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el encuentro mantenido con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, para analizar el proyecto de presupuestos 2024, reunión en la que ha abordado esta cuestión con dicho consejero, "pese a que no forma parte de su negociado", porque compete al Ejecutivo nacional.

"Nos sigue preocupando el grado de ejecución de los fondos Next Generation. En esta comunidad autónoma, de acuerdo con el Gobierno regional, se llegaron a presentar más de 400 manifestaciones de interés, que entonces se llamaba así, a través de una oficina que se habilitó en concreto".

"Dos años después, no sabemos qué ha ocurrido con esas 400 manifestaciones de interés, que no dejan de ser proyectos empresariales que, se supone, se están tramitando desde el Gobierno central. No están llegando estas ayudas a las pymes tan necesarias", ha alertado Nicolás, que ha añadido que dichos proyectos "eran una fuente de esperanza para todos en esta región".