Cecam muestra su "respaldo y solidaridad" a la población y las empresas de Ceuta ante su "crítica" situación

Archivo - El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, en una imagen de archivo. - CECAM - Archivo

TOLEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha querido trasladar su "respaldo y solidaridad" a la población de Ceuta, así como a sus empresas, autónomos, trabajadores y al conjunto de su tejido económico y social, ante la "crítica situación" que atraviesa la Ciudad Autónoma.

En este sentido, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, se desplazará hasta Ceuta "como expresión de respaldo" para participar de forma presencial en la reunión del Comité Ejecutivo de CEOE, que tendrá lugar el día 9 de septiembre, en señal de cercanía a la Ciudad Autónoma, según ha informado la Confederación en nota de prensa.

Con su presencia, Cecam quiere trasladar el respaldo del empresariado de Castilla-La Mancha a los ciudadanos ceutíes y, especialmente, a su tejido empresarial, en línea con lo manifestado por CEOE y otras organizaciones empresariales territoriales.

Cecam considera "clave" la "defensa de la integridad territorial y de los derechos de los ciudadanos", que "ha de ser garantizada por el Estado".

"Los empresarios castellanomanchegos nos reafirmamos en la importancia de la protección del Estado de derecho, de la Constitución y de los principios que hacen posible una sociedad libre, abierta y próspera: la legalidad, la convivencia, la libertad de empresa, la seguridad jurídica y la seguridad de todos los ciudadanos", han manifestado desde la Confederación castellanomanchega.

Asimismo, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha se suma al llamamiento realizado por su patronal nacional, CEOE, en apoyo a las concentraciones que se celebrarán en toda España el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como muestra de solidaridad con el pueblo ceutí y de apoyo a la recuperación de la normalidad, la seguridad y la actividad económica y social en la ciudad.

Cecam quiere asimismo trasladar su "reconocimiento y agradecimiento" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y a los servicios de emergencia por "su labor y compromiso para proteger a la ciudadanía y contribuir a recuperar la normalidad en Ceuta, a pesar de las graves dificultades en las que se están viendo obligados a desarrollar su labor".