Cecam pide a los partidos que negocien con empresarios sus problemas fiscales, medioambientales y de urbanismo

Publicado 15/03/2019 11:26:24 CET

Nicolás (Cecam) pide a partidos que negocien con empresarios sus problemas fiscales, medioambientales y de urbanismo

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) y de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, ha pedido a los partidos políticos "sentarse" con los empresarios de la región para negociar sus "problemas fiscales, sociales, medioambientales y de urbanismo".

Nicolás, en declaraciones a los medios antes de su participación en la iniciativa 'Propuestas empresariales' organizada por el medio SagrA-42 este viernes en Illescas (Toledo), ha insistido en que "hay que tomar una determinación" sobre estos temas, haciendo especial hincapié en la materia fiscal.

En este sentido, ha lamentado las "distintas regulaciones" que existen en la fiscalidad de las distintas comunidades autónomas con las que los empresarios castellano-manchegos compiten "cada mañana".

"Hay unas divergencias tremendas para regular la misma materia que nos ponen en una situación comprometida porque estamos hablando de una situación de crisis aún, con una recesión que parece ser que nos vienen anunciando que se puede producir", ha comentado.

Sin embargo, ha reconocido que "hace unos años" la patronal y las centrales sindicales acordaron junto al Gobierno regional "un pacto donde el presidente se comprometió a no aumentar la presión fiscal, que ya era alta". "Y lo ha cumplido, vamos a iniciar una nueva legislatura y hasta el día de hoy mantuvo el compromiso", ha añadido, recordando que el presidente regional, Emiliano García-Page, "ha vuelto a decir que se reunirá con los agentes sociales para volver a contener la presión fiscal".

LA FISCALIDAD "GORDA" ES LA ESTATAL

En cualquier caso, el presidente de la patronal castellano-manchega ha reconocido que la "fiscalidad gorda", la que "verdaderamente preocupa" es la estatal.

A este respecto, Ángel Nicolás ha apuntado que materias "importantes" como la energía, las cotizaciones sociales o los combustibles se regulan a nivel nacional, pidiendo que se establezca una tributación "lógica y normal" por parte de los empresarios.

"Lo que estamos diciendo es que hay que contener el gasto público para gastar menos y que la vía de ingresos no tiene que ser siempre la misma. No es la vía porque nos va a poner en una situación claramente perjudicial no solo con nuestros socios dentro del Estado, sino fuera de nuestro país. Tenemos que competir con Francia, Alemania e Italia y ellos no están pagando lo mismo que nosotros ni en energía ni fiscalmente", ha sostenido.

QUIERE QUE LOS PARTIDOS COJAN "IDEAS" EMPRESARIALES

En cuanto a la iniciativa 'Propuestas empresariales', el máximo responsable de Fedeto ha explicado que cada vez que ocurre un proceso electoral, los empresarios explican una serie de propuestas que entregan a los partidos que concurren a las elecciones para que las "incorporen en la medida de lo posible o, al menos, vayan cogiendo ideas" de lo que las empresas creen que necesitan "para tener mayor tranquilidad en el día a día".

En esta ocasión, la novedad es que estas propuestas se hacen públicas en eventos como este "porque son fruto de toda la información de las necesidades y propuestas que han hecho los empresarios de la provincia de los distintos sectores".

Nicolás ha detallado que el documento preparado por Fedeto es "largo", señalando que el plan especial para la comarca de Talavera de la Reina ya recogía 270 medidas que "pueden servir perfectamente para Illescas, Consuegra o cualquier otro pueblo" de la provincia.