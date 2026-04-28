Cecam, preocupada por el "deterioro del empleo en el ámbito privado"

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESs) -

El secretario general de Cecam, Mario Fernández, tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026, ha mostrado su preocupación por el "deterioro del empleo en el ámbito privado y el impacto negativo sobre pymes y trabajadores autónomos.

El secretario general de Cecam, Mario Fernández, ha destacado que, aunque la economía española continúa creciendo a ritmos superiores a la media europea, "los datos reflejan una realidad muy distinta en el tejido productivo", con un aumento del paro y una caída significativa del empleo privado.

En nota de prensa, la patronal ha indicado que Castilla-La Mancha presenta una evolución marcada por el crecimiento de la población activa, que ha aumentado en unas 34.000 personas en 12 meses, duplicando el ritmo nacional.

"Este incremento explica que, junto con la subida del paro en el trimestre, también se haya alcanzado el mayor nivel histórico de ocupación, cercano al millón de personas", ha indicado Fernández.

No obstante, la organización empresarial insiste en que "las políticas deben orientarse a favorecer la actividad empresarial, verdadero motor de creación de empleo y riqueza", recordando que "cuando una empresa cae, también lo hacen sus trabajadores".

De ahí que la patronal reitere su llamamiento a las administraciones públicas para que impulsen políticas económicas "eficientes y orientadas a la creación de empleo", que refuercen la competitividad empresarial y contribuyan a un crecimiento sostenible e inclusivo.