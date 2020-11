Cecam quiere que el Gobierno de Sánchez negocie los presupuestos con Cs y no con Bildu y ERC: "Menuda comparación"

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, se ha mostrado partidario de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con Ciudadanos y no con Bildu y ERC. "Menuda comparación", ha sentenciado al ser preguntado al respecto.

Ha sido en la rueda de prensa para informará de las empresas e instituciones premiadas en los 24 Galardones Empresariales de Fedeto, donde Nicolás ha asegurado que "no tiene ninguna duda" y que él es partidario de negociar los presupuestos con la formación naranja. "Sin duda con Cs, menuda comparación", ha apuntado Nicolás.

El también presidente de los empresarios de la provincia de Toledo ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado se hayan cuadrado "a capón", al tiempo que ha añadido que las cuentas nacionales "no tienen buena pinta". "Los presupuestos en general a mi no me merecen ningún motivo de alegría", ha recalcado Nicolás.