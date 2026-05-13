Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna actuarán en las fiestas patronales de Tarancón en septiembre

Presentación de los conciertos de las fiestas patronales de Tarancón. - AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

CUENCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna actuarán en las fiestas patronales que se celebrarán en Tarancón durante el mes de septiembre.

El alcalde, José Manuel López Carrizo, junto al concejal de Festejos, Juventud y Tradiciones Populares, Juan Manuel Castejón, ha presentado este miércoles los conciertos estelares de las próximas Fiestas y Feria Nuestra Señora de Riánsares 2026.

El 5 de septiembre, sábado, abrirá la programación en el centro escénico San Isidro el concierto de encendido de luces de la agrupación musical Nuestra Señora de Riánsares y la cantante Tamara, que está celebrando sus 25 años sobre los escenarios con su gira 'Momentos'.

El día 7 actuará en Tarancón el icónico grupo Celtas Cortos, que también está de gira por sus cuatro décadas de trayectoria con '40 años contando cuentos'. El 8 de septiembre, Día Grande de las fiestas, ofrecerá un concierto Marta Santos, joven cantante sevillana de popflamenco, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El grupo La Pegatina, con nuevo disco y mucha fuerza tras un año de parón, actuará el día 11, y el Álvaro de Luna, con su 'Dime dónde estás tour', estará en la ciudad el 12 de septiembre.

Esta programación de conciertos estelares se completa con el tributo al mítico grupo Abba, el 6 de septiembre en el centro escénico 'San Isidro', y el tributo a La Raíz de La Regaliz, 'Nos volvemos a ver', el día 9 en el recinto de carpas. La cuarta edición del Cursi Glam Fest, también en el escenario de las carpas, será el 10 de septiembre.

"Seguimos apostando por artistas o grupos de primer nivel, de un variado abanico de estilos musicales, para llegar a todos los públicos, y seguimos apostando por conciertos solidarios, es nuestro compromiso desde que llegamos y ya es una seña de identidad de nuestras fiestas", ha explicado el alcalde.

Por su parte, Juan Castejón ha destacado que los conciertos en los que el público podrá estar sentado este año serán el de la banda de música y Tamara y el tributo a Abba.

Los conciertos de pago, con un precio por entrada de 12 euros, serán los de Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna. Toda la recaudación irá destinada a asociaciones sociosanitarias de la localidad, la mayoría de ámbito comarcal, que ayudan a mejorar la calidad de vida de familiares y personas con diferentes enfermedades o necesidades especiales. El Ayuntamiento informará sobre la venta de entradas anticipadas en próximas semanas.