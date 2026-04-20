La Central de Trillo finaliza su 38 recarga de combustible

Generador de la central nuclear de Trillo. - CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pasado 18 de abril finalizó la 38 recarga de combustible de la central nuclear de Trillo, dando comienzo a un nuevo ciclo de operación: el número 39. Esta recarga ha concluido siendo la quinta consecutiva sin accidentes con baja y cumpliendo los objetivos de Seguridad Nuclear, de dosis y de actividades previstas.

La recarga supone un importante factor de empleabilidad y dinamización económica en el entorno de la Central. En este periodo se han incorporado a la instalación más de 1.000 trabajadores adicionales a la plantilla habitual de unas 40 empresas colaboradoras, destacando su alto nivel de especialización y la participación de personas del entorno, ha informado la central en nota de prensa.

Durante la recarga se han realizado, entre otras actividades, la sustitución de elementos combustibles, la ejecución de pruebas requeridas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y la inspección o prueba de instalaciones, equipos y componentes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la planta en este nuevo ciclo de operación.

El equipo de profesionales de Trillo ha concluido más de 10.000 trabajos y ha desarrollado más de 20 inversiones de mejora.

Entre los trabajos más significativos que se han desarrollado en la planta guadalajareña se encuentran los realizados en el estátor, rotor y excitatriz del alternador principal para asegurar su funcionamiento adecuado hasta más allá del año 2034, echa de la actual Autorización de Explotación.

ASFIXIA ECONÓMICA

La Central de Trillo aporta anualmente en tributos 180 millones de euros lo que supone más de un 45% de sus costes totales, "una asfixia económica para la central".

La instalación paró de manera programada el pasado 8 de febrero de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema.

"La actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones de elevada generación y baja demanda las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico", lamenta.

Según señala, el actual contexto internacional marcado por la guerra de Irán ha puesto de manifiesto de nuevo que la continuidad de las centrales nucleares como la de Trillo "es imprescindible" para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia energética de España y Europa.

"El suministro eléctrico mediante generación nuclear garantiza siempre, pero aún más en etapas de incertidumbre, un precio de la energía eléctrica estable y mucho más económico que el proveniente de otras fuentes como el gas cuya alta volatilidad impacta de manera directa disparando los precios", manifiesta.

Por otro lado, apunta que, tal y como han puesto de manifiesto los informes realizados tras el apagón del 28 de abril de 2025, la central de Trillo contribuye, junto con el resto de las centrales nucleares españolas, a la estabilidad del sistema eléctrico mediante la aportación de potencia síncrona y control de tensión en la red.

"UNA INFRAESTRUCTURA VITAL"

La Central de Trillo "es una infraestructura vital" que garantiza, gracias al trabajo y compromiso de sus profesionales, un servicio esencial como es el suministro de energía eléctrica.

Situada en los más altos niveles de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), la Central Nuclear de Trillo cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Anualmente se llevan a cabo inversiones de más de 40 millones de euros en la mejora, actualización y modernización de los equipos.

De esta manera, Trillo se encuentra "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando de forma excelente durante muchos años más allá de noviembre de 2034, fin de la fecha de la autorización de explotación vigente.