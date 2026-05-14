El Centro de Atención de Personas con la Enfermedad de Alzheimer de Albacete estará operativo a finales de junio

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ALBACETE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Albacete estará operativo a finales del mes de junio, tal y como ha avanzado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Durante la inauguración de la Residencia de Mayores 'Las Encebras' en Chinchilla de Montearagón, García-Page ha hecho hincapié en la importancia de, cuando se tiene esa enfermedad, poder atender a los pacientes y sobre todo también atender a las familias que acompañan a esa difícil enfermedad.

"Cuanto más alargas la vida, más tiempo le estás dando a la vida a que surjan enfermedades distintas, que muchas tienen que ver lógicamente con la edad. Esas también hay que cuidarlas, una veces en los hospitales, otra veces en los centros de salud, o en otros centros más especializados, como es el del alzhéimer".

Finalmente, ha insistido en que "cuando se tiene un caso de alzhéimer, es muy difícil dejar abandonadas a las familias que tengan que sobrellevar esa situación".