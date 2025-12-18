El Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca '4C' recibe 52 solicitudes para la segunda promoción de artistas

Inauguración la exposición del Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca que se celebrará en la Casa Zavala. - DIPUTACIÓN

CUENCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca, conocido como '4C', ha recibido un total de 52 propuestas artísticas para la participación en la segunda promoción que echará a andar a principios del mes de abril del próximo año.

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, durante la inauguración de la exposición con la que se clausura la participación de la primera promoción de artistas en Cuenca, ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Un acto en el que el presidente ha estado acompañado de la vicepresidenta, diputada y concejal de Cultura, María Ángeles Martínez; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el presidente de la Fundación Gala, Francisco Moreno; y el director del '4C', José María Gala, entre otras personalidades.

Martínez Chana se ha mostrado muy satisfecho del resultado del primer curso de creadores que tendrá continuidad puesto que ya se están evaluando las propuestas recibidas para elegir los candidatos idóneos para la siguiente etapa que volverá a contar con el respaldo del Consorcio Ciudad de Cuenca con una ayuda de 400.000 euros.

El presidente se ha mostrado convencido del acierto de este proyecto cultural del que asegura "saldrán los artistas del futuro" y que contribuirán a llevar el nombre de Cuenca por todo el mundo consolidándola como un referente en el arte y la cultura como hicieran Zóbel y compañía que fijaron en Cuenca el epicentro del arte contemporáneo.

A los artistas les ha deseado todo el éxito que se merecen en un día "agridulce" para ellos pues por un lado supone poder mostrar al mundo el resultado de su talento, pero por otro es cerrar una etapa muy bonita que les hará llevar a Cuenca en sus corazones.

La diputada ha señalado la importancia de este día que supone la culminación de un proyecto que "pretendía dar continuidad a nuestro emblema de ciudad que es la cultura con este '4C'". Por ello, ha destacado que la mejor forma de rendir homenaje con una "magnífica exposición" con las obras que han llevado a cabo durante su estancia en Cuenca y que en si misma supone un homenaje a la provincia con materiales y temáticas que recuerdan a nuestra tierra.

Una exposición bajo el título 'Geografías del Silencio', que se podrá ver en la Saleta Rosón del Museo Casa Zavala hasta el 22 de febrero. Martínez ha querido agradecer a la Fundación Gala tanto la puesta en marcha de este novedoso proyecto del 4C como su disposición para colaborar siempre en las actividades culturales tanto con los estudiantes como con los profesores.

El presidente de la Fundación Gala ha querido mostrar su felicidad por presentar las obras que suponen culminar el trabajo de los creadores de la primera promoción y que, tras las 24 promociones que lleva a sus espaldas la Fundación Gala, no dudaba en calificar la de Cuenca como "sin duda, una de las que más me han gustado".

Por su parte, el alcalde también ha querido poner en valor la calidad de la primera promoción de los creadores recordando que este día no supone un punto final sino una continuación con nuevos artistas que llegarán a la Casa de la Demandadera de la que aseguraba "no podía tener mejor fin que éste" como un eje fundamental para impulsar la "creatividad, el arte contemporáneo y la cultura de Cuenca".