El centro de Marktel de Albacete cierra sin que la empresa y los trabajadores alcancen un acuerdo

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La última reunión entre el comité de empresa y la multinacional Marktel sobre el ERE que afecta a 55 empleados ha concluido este jueves sin que se alcance un acuerdo, por lo que su centro de Albacete se cerrará y los sindicatos recurrirán a las autoridades laborales los despidos, según ha informado UGT.

El secretario regional de UGT de Oficinas y Despachos, Diego Martínez-Acacio, ha lamentado la decisión de la empresa de venta de servicios telemáticos y ha adelantado "que impugnarán el ERE por la mala fe mostrada por la empresa".

Según el sindicalista, durante las negociaciones los representantes de Marktel "estaban en una posición muy inmovilista" y "han dilatado la negociación todo lo que han podido". La propuesta de la empresa se estancó en la oferta de pagar 24 días laborables por año trabajado, algo que no aceptaban los empleados afectados, ha detallado Martínez-Acacio.

Desde UGT han sostenido además que durante las reuniones los representantes de Marktel "han tenido intención de desinformar al comité de empresa" ante las solicitudes que realizaron. "Pedimos información en cuanto a los clientes y servicios que ofrece la multinacional en Colombia y Portugal, de cara a estudiar las posibilidades de desviar carga de trabajo al centro de Albacete, y nos aseguraron que es una empresa distinta que no tiene nada que ver", ha afirmado el secretario regional, quien asegura que tienen evidencias de "que ambas empresas están conectadas y se han pasado servicios de una a otra".

El cierre del centro supone el despido de 55 empleados en la capital albaceteña que recurrirán a los tribunales la decisión de la empresa, una medida que los sindicalistas han entendido como "una represalia" ante las denuncias que habían puesto sus trabajadores para que se les reconociera su categoría de gestor telefónico, por encima de la de teleoperadores que les había otorgado Marktel.