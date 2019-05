Un Centro de Ocio Juvenil y rehabilitar la Posada del Sol, propuestas del PP en La Roda

Actualizado 15/05/2019 9:12:17 CET

ALBACETE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de La Roda (Albacete), Delfina Molina, se plantea poner en marcha en su municipio un Centro de Ocio Juvenil si gana las elecciones del 26 de mayo.

"La idea sería licitar públicamente este local, este edificio, para actividades de ocio juvenil y para ello confiamos en los profesionales" que serían los que diseñarían las actividades a desarrollar una vez que el edificio sea una realidad.

Ésta es una de las tres medidas que destaca de su programa electoral, junto con la de bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de rústica "que afecta a mucha gente en nuestra población", tal y como asegura en una entrevista para Europa Press.

Junto a estas propuestas, el programa electoral con el que concurre al 26 de mayo también contempla la remodelación del patio de la Posada del Sol, "un edificio emblemático" de esta localidad que necesita de una reforma.

"Se lleva mucho tiempo llamando a todas las puertas necesarias para poder rehabilitarlo", asegura la candidata del PP rodense, que apunta a que, una vez rehabilitado, el objetivo es que en este espacio convivan actividades culturales creadas desde el Ayuntamiento de la localidad, así como las organizadas por asociaciones culturales y socio sanitarias de este municipio. "Nuestra prioridad absoluta serán las asociaciones", sentencia Molina.

Sobre las propuestas en materia de empleo, Delfina Molina apunta a las pocas competencias que tienen en este ámbito los ayuntamientos.

Aún así, destaca, "en la medida de nuestras posibilidades tenemos una licencia de obras de las más bajas para las actividades empresariales" a la que suman la propuesta de reducción del IBI de rústica hasta un 33%", con el objetivo de promover actividad económica en su término municipales.

Además, tal y como ha asegurado, la intención de su equipo-- en caso de seguir al frente del gobierno de La Roda a partir del 27 de mayo-- es la de seguir trabajando "para ofertar a las nuevas iniciativas para el emprendimiento un vivero de empresas de la localidad" enfocado para los emprendedores que quieran desarrollar su actividad empresarial en el municipio.

Precisamente a los emprendedores, pero también a los vecinos de La Roda, están dirigidas también las medidas fiscales que contempla el programa de Molina para estos comicios municipales. Su intención es "congelar los impuestos y actualizar las tasas municipales conforme al IPC", asegura la candidata.

UN NUEVO POM

En cuanto al desarrollo urbanístico, la propuesta del PP de La Roda, a corto y medio plazo, pasa por sacar adelante el Plan de Ordenación Municipal y esperan que el próximo mandato "sea sí o si una realidad". Además se trabaja en la reducción del casco histórico de la población. Según Molina, el objetivo es que los edificios singulares sean catalogados y protegidos de manera individual "de manera que sea más permisible la construcción" es esta zona de la localidad.

"Tener solamente catalogados los edificios que sean dignos de protección y que el resto tengan una normativa un poco más permisiva facilitaría la construcción en el centro de la población" ya que actualmente "está muy encorsetado" al tener un centro histórico muy amplio.

Además --y es algo en lo que la candidata destacan que vienen trabajando desde el Ayuntamiento desde hace muchos años-- el PP de La Roda apuesta por convertir a la localidad en un municipio accesible. Esto pasa porque todas las obras de mobiliario urbano que se realicen se hagan sin barreras arquitectónicas.

VOTO "FRACTURADO"

La candidata del PP en La Roda asume que el voto de la derecha "se ha fracturado" pero confía en que los rodenses "sabrán elegir la opción que mejor les conviene".

Molina --que ha estado al mando de esta localidad desde que Vicente Aroca asumió la presidencia del PP de la provincia de Albacete-- no cree que los resultados de las recientes elecciones generales del 28 de abril en las que el PP no fue la opción más votada en este municipio, no tienen por qué repetirse pero tampoco se aventura a hacer quinielas.

"No sé si los resultados de las generales se pueden extrapolar", asegura toda vez que se muestra consciente de que, en el caso de su localidad, "puede dividirse el voto y que peligre la mayoría absoluta que hasta ahora hemos tenido".

El PP lleva 32 años gobernando en La Roda, actualmente con mayoría absoluta, pero los resultados del 28 de abril han marcado una nueva tendencia del voto.

Por el momento, Delfina Molina asegura no estar pensando en posibles pactos. "Estamos trabajando con ilusión y nuestra meta es ganar. No podemos plantearnos otra cosa", asegura la candidata 'popular'. Sin embargo, "tenemos los pies en la tierra" y saben que la necesidad de llegar a acuerdos con otros partidos para gobernar está abierta.

Entre las 'líneas rojas' que el PP se ha puesto para aceptar el apoyo de otro partido que le permita gobernar, o por contrario, dar su apoyo a otro partido para que este llegue a la Alcaldía, está "el apoyo al movimiento social". Esta es una cuestión "prioritaria" para Delfina Molina, junto a "seguir trabajando por la accesibilidad de mi pueblo".

Y es que ésta es una de las medidas que destaca como seña de identidad del trabajo del PP en La Roda a lo largo de los años. "Hemos apostado por los colectivos socio sanitarios y por la accesibilidad y nos sentimos muy orgullosos", añade.