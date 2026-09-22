Centros educativos de C-LM podrán acogerse desde el 28 de septiembre al programa de consumo de frutas y hortalizas

Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. - JCCM

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha convocado la selección de centros educativos que participarán durante el curso 2026-2027 en el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, dirigido a centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial.

Los centros interesados podrán solicitar su participación del 28 de septiembre al 16 de octubre, ambos inclusive. La solicitud deberá realizarse de forma telemática, con firma electrónica, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y cada centro podrá optar por participar en uno de los programas o en ambos.

Según informa el Gobierno regional, la iniciativa busca fomentar entre el alumnado el consumo de frutas, hortalizas, leche y productos lácteos así como la adquisición de hábitos de alimentación saludable. Los centros participantes deberán, entre otras actuaciones, informar a las familias, garantizar la adecuada conservación y distribución de los productos y designar a un docente como coordinador del programa.

El programa contempla también medidas educativas de acompañamiento, financiables por la Unión Europea, que permitirán trabajar con el alumnado cuestiones como las cadenas alimentarias locales, la agricultura ecológica, la producción sostenible y la lucha contra el desperdicio de alimentos.

Durante el último curso, el programa alcanzó una amplia participación en los centros educativos de Castilla-La Mancha, con 85.333 alumnos de 571 centros en el programa de frutas y hortalizas y otros 68.782 estudiantes de 366 centros en el programa de consumo de leche.

La iniciativa se desarrolla un año más mediante la colaboración entre las consejerías de Educación, Cultura y Deportes; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Sanidad, aunando esfuerzos para fomentar una alimentación saludable entre el alumnado y favorecer desde edades tempranas la adquisición de hábitos de vida saludables.