Centros que quieran participar en el programa de frutas, hortalizas y leche podrán solicitarlo desde el 29 de septiembre

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este martes la convocatoria de selección de centros destinatarios para el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2025-2026. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 29 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2025, ambos incluidos.

Esta resolución se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pretende incrementar el consumo de frutas, verduras y productos lácteos en la población infantil desarrollando unos hábitos alimentarios adecuados, ya que una dieta sana desempeña un papel fundamental en la reducción de los índices de obesidad y de los riesgos de enfermedades graves en la edad adulta.

Es por ello por lo que el programa de reparto de frutas, hortalizas y leche en las escuelas se complementa con una serie de actividades de sensibilización, en las que por medio de juegos y talleres se forma a los niños en hábitos de nutrición saludables.

Además de fomentar hábitos de vida saludable, se prioriza el consumo de productos ecológicos y de calidad diferenciada, ya que una parte importante de las frutas y hortalizas que se reparten en los colegios procede de la agricultura ecológica.

Con el fin de alcanzar un mayor grado de sostenibilidad de los programas, los envases deben ser de materiales biodegradables y para reducir el volumen de residuos generados, no se permiten envases individuales para los productos de IV gama, ni envases de 200 mililitros para la leche.

Durante el curso 2024-2025 participaron en el programa de frutas y hortalizas 86.059 alumnos y alumnas de 553 centros y en el de leche 70.680 alumnos y alumnas de 363 centros.

Como en las anteriores ediciones el programa se desarrollará en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad.

Según recoge Europa Press, las solicitudes de participación se cumplimentarán obligatoriamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es).

Cada centro sólo podrá presentar una única solicitud de participación en la que indicarán si desean participar en un solo programa o en los dos, correspondiendo su presentación al personal que ostente la dirección del centro educativo.

La solicitud podrá ir acompañada, en su caso, de una memoria descriptiva de las actuaciones que el centro escolar ha desarrollado a iniciativa propia, en el anterior curso escolar, para fomentar el consumo de frutas y hortalizas y la adquisición de hábitos alimentarios saludables o bien el consumo de leche y lácteos. Dicho documento deberá ser digitalizado y presentado como archivo adjunto a la misma.