Los centros de salud de Ciudad Real reciben talleres de simulación clínica avanzada

Supervisión de una prueba AP. - JCCM

CIUDAD REAL 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, dependiente del Sescam, han iniciado su formación en simulación clínica avanzada dentro del proyecto SimulaAP, una innovadora estrategia formativa impulsada en Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es reforzar las competencias clínicas de los equipos multidisciplinares mediante el entrenamiento de situaciones asistenciales de alta complejidad en un entorno seguro y controlado.

Este innovador proyecto, da ahora un paso más con la puesta en marcha de la formación directamente en los centros de salud, según informa la Junta mediante nota de prensa.

Para ello ha sido necesaria la formación previa de instructores en el Centro de Simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, nodo de referencia regional del proyecto SimulaAP junto a Cuenca, así como el diseño del programa específico para Atención Primaria y la adquisición de material que permita recrear escenarios reales.

"Hay más de un año de trabajo. Se trata del primer curso de simulación clínica 'in situ' en el Centro de Salud Puerta de Toledo de Ciudad Real", explica Francisco Javier Redondo, coordinador del Centro de Simulación de Ciudad Real, "una experiencia pionera en Castilla-La Mancha, al trasladar la formación desde el entorno de simulación al propio espacio asistencial donde trabajan los profesionales" En este sentido, añade Redondo, "volvemos a ser una referencia en la formación sanitaria mediante simulación, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria".

El curso está impartido por profesionales de Atención Primaria que han sido formados como instructores durante el último año en el propio Centro de Simulación de Ciudad Real, contando además con el respaldo y supervisión de instructores expertos del centro.

La simulación clínica es una metodología docente que permite entrenar tanto habilidades técnicas como competencias en comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones en un entorno seguro y controlado, sin riesgo para los pacientes.

Este enfoque ha demostrado ser altamente eficaz para mejorar la calidad asistencial y la seguridad clínica, facilitando que los profesionales afronten situaciones complejas con mayor preparación, añade el coordinador del centro.

Tras esta primera experiencia en el Centro de Salud Puerta de Toledo de Ciudad Real, está previsto realizar otros seis cursos adicionales en distintos centros de salud de la provincia de Ciudad Real antes de final de año, avanza Redondo.

Con ello se completará el despliegue inicial de este ambicioso proyecto iniciado el pasado año, que pretende consolidar la simulación como herramienta clave en la formación continua de los profesionales sanitarios.

SIMULAAP

El proyecto SimulaAP tiene como objetivo integrar esta metodología en Atención Primaria, fomentando entornos de aprendizaje colaborativos y adaptados a la realidad asistencial.

Entre sus líneas de trabajo destacan la formación de instructores, la creación de escenarios clínicos específicos y la extensión progresiva de la simulación a todos los niveles asistenciales.

Este programa permite a profesionales de Atención Primaria recrear escenarios clínicos similares a los que se presentan en su práctica diaria, como situaciones de urgencia, emergencias o pacientes con elevada complejidad, favoreciendo la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la comunicación entre profesionales y la aplicación de procedimientos basados en la evidencia científica.

Los talleres se desarrollan mediante escenarios simulados con equipamiento específico y una metodología participativa que incluye la evaluación y reflexión posterior sobre las actuaciones realizadas, permitiendo compartir experiencias y fortalecer el aprendizaje de los equipos.

El Centro de Simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, junto con el Centro de Simulación e Innovación (Cesicu) de la GAI de Cuenca, son los dos Centros de Formación y Coordinadores de referencia, desde donde se coordinan otros cinco nodos que, a su vez, lo harán con siete centros periféricos.

Se crea así una red coordinada de simulación clínica que permitirá dar cobertura a todos los profesionales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

La simulación clínica avanzada constituye una herramienta docente de gran valor, ya que permite aprender a través de la experiencia, identificar áreas de mejora y perfeccionar las habilidades técnicas y no técnicas sin que exista ningún riesgo para los pacientes Para el desarrollo del proyecto SimulaAP, coordinado desde la Dirección General de Atención Primaria, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha destinado una inversión de 1,2 millones de euros, financiados a través de fondos del Ministerio de Sanidad.

Esta inversión ha permitido dotar a los equipos de Atención Primaria de tecnología avanzada para la formación mediante simulación clínica, con la adquisición de salas portátiles de simulación, sistemas de debriefing, simuladores de ecografía y dispositivos específicos para el entrenamiento en situaciones clínicas críticas en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.