El ceramista Alberto Acosta gana el Bastón de Mondas en Talavera, emulando una ofrenda de cera en cerámica a la Virgen

Alberto Acosta, emulando una ofrenda de cera en cerámica a la Virgen, gana el Bastón de Mondas 2026. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha trasladado al ceramista Alberto Acosta su más sincera enhorabuena por haber resultado ganador del XIII certamen de cerámica 'Bastones de Mondas 2026', que se dedica a 'La Monda como ofrenda a la Virgen del Prado'.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa acompañado por la edil de Festejos, María Pilar Guerrero, y por el propio ceramista, donde Gregorio ha indicado que con el bastón emula "el origen de nuestra fiesta declarada de Interés Turístico Nacional", con una ofrenda de cera, en cerámica, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, a la Virgen del Prado, con una decoración "muy tradicional".

La decoración incluye motivos renacentistas, donde ha hecho uso del color azul de Talavera y donde ha enlazado las banderas de Talavera y de España, y ha rematado la base con una pasamanería de flecos dorados "muy original", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Alberto Acosta ha explicado que la empuñadura tiene forma redondeada y simula "un rollo de cera". En la base del bastón se puede leer la inscripción 'Munda Cereris', haciendo referencia al origen de la fiesta romana y las ofrendas a la diosa Ceres; una tradición que posteriormente se cristianizó y a día de hoy Talavera rinde sus ofrendas a la Virgen del Prado.

"UN ORGULLO"

El ceramista ha confesado que para él es "un orgullo" haber sido el ganador con esta pieza de una festividad tan representativa como las Mondas que van a recibir tantas personas desde alcaldes a autoridades que acuden al Gran Cortejo de Mondas.

El alcalde ha destacado "la calidad artística" de este joven ceramista, que ha estado siempre ligado al mundo de la cerámica, oficio en que empezó a los quince años, "y hasta el día de hoy continúa haciéndolo".

Alberto Acosta ha sido el ganador del concurso del Bastón de Mondas de los años 2014, 2017, 2019, 2021 y 2024, "por lo que con este 2026, se convierte en la sexta vez que gana el concurso del bastón de Mondas".

"Quiero dar las gracias por el trabajo realizado y sobre todo que siga encumbrando a Talavera, porque estos hitos hacen que se siga reforzando nuestra cerámica, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que es el orgullo de nuestra ciudad".

Acosta se inició en un taller de cerámica de Talavera de la Reina y fue en 2005 cuando creó su propia empresa 'Alberto Acosta Ceramista', durante tres años recibió formación en una academia para perfeccionar la técnica de dibujo, y todas sus piezas son puramente artesanales, "decoradas a mano y pueden ser visitadas en diferentes países al trabajar, tanto a nivel nacional como internacional".

Para difundir y promocionar la cerámica de Talavera de la Reina, participa en eventos y ferias a nivel nacional donde es reconocido con diferentes premios, como el Primer premio del XIV Concurso de Artesanía Ciudad de Albete 2009 o el Primer premio del I Certamen 'Pasión en Cerámica' en Talavera de la Reina en el año 2010.

El ganador deberá elaborar 250 bastones que serán entregados el sábado de Mondas, el 11 de abril.