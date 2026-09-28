Cerca de 100 establecimientos participan en XX Jornada de la Tapa de Albacete durante cuatro fines de semana de octubre

Presentación de la Jornada de la Tapa de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Albacete acogerá durante cuatro fines de semana de octubre la XX edición de la Jornada de la Tapa con cerca de cien establecimientos inscritos y otras tantas propuestas culinarias.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación, en la que han estado presentes el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Apeht), Raúl Moreno; el primer teniente de alcalde, Francisco Navarro, y el diputado de Juventud y Deportes, Dani Sancha.

Raúl Moreno ha destacado que las Jornadas de la Tapa cumplen su vigésima edición consolidadas como una cita esperada por albaceteños y visitantes y con 98 establecimientos participantes, siete más que el año pasado.

Moreno ha puesto también en valor la repercusión económica de las jornadas, que prevén alrededor de 180.000 tapas servidas y un impacto estimado de tres millones de euros, generando actividad económica, empleo y movimiento tanto en los establecimientos hosteleros como en el comercio de la ciudad.

El vicepresidente de Apeht ha explicado además que las jornadas servirán como escaparate del talento y la creatividad de los profesionales del sector, con la celebración en noviembre del Concurso de Tapas de Albacete, cuyas mejores propuestas podrán acceder posteriormente al concurso provincial, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De su lado, aludiendo a las dos décadas de trayectoria de esta iniciativa, Sancha ha subrayado el trabajo que la ha consolidado y ha asegurado que el lema, 'Tapear nos une', ha sido un acierto "y es una seña de identidad de esta ciudad y de esta tierra, que ha creado ese tardeo del que tanto hablamos".

En este sentido, según ha informado la Diputación, ha felicitado a la Apeht por la labor que viene realizando, y ha reivindicado la creatividad y el esfuerzo que llevan a cabo los establecimientos a lo largo de todo el año, asegurando que "hacen marca Albacete y ponen lo mejor de sí mismos para conseguir que este territorio sea un referente gastronómico de primer nivel".

Navarro ha destacado el papel de la hostelería como "santo y seña de la ciudad" y "uno de los mejores embajadores que podemos tener en Albacete", y ha puesto en valor que estas jornadas ofrecen "una bonita manera de conocer nuestra ciudad a través de nuestra gastronomía", invitando a albaceteños y visitantes a recorrer los establecimientos participantes y descubrir las diferentes propuestas elaboradas por los profesionales de la hostelería.

El primer teniente de alcalde ha señalado que la hostelería constituye uno de los principales atractivos de Albacete para quienes visitan la ciudad, al tiempo que ha puesto en valor su capacidad para atender a la gran afluencia de visitantes que se concentran en épocas concretas como la pasada Feria.

100 ESTABLECIMIENTOS

La iniciativa se llevará a cabo los fines de semana del mes de octubre, de jueves a domingo, concretamente del 1 al 4, del 8 al 11, del 15 al 18 y del 22 al 25, de jueves a domingo.

Habrá un precio fijo para cada tapa, que será de 3 euros, y si se opta por tapa y caña, cuatro euros. Además, una vez más, quienes lo deseen podrán completar el 'pasaporte' con los sellos de 10 establecimientos y participar en el sorteo de 12 cheques regalos por valor de 50 euros cada uno de ellos para canjear por degustaciones en uno de estos establecimientos participantes.

Para ello, los pasaportes tendrán que ser depositados en la sede de la Apeht (C/Mariana Pineda, 28), en la Oficina de Turismo de Albacete (Plaza del Altozano) o remitirla por correo a cualquier de estas dos direcciones.