Cerca de un centenar de jinetes participarán desde el sábado en el LVI Concurso Hípico Nacional de Saltos en Ciudad Real

CIUDAD REAL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El LVI Concurso Hípico Nacional de Saltos llegará este sábado 16 y hasta el martes 19 de agosto, con más de 90 binomios (jinete/caballo) que competirán por alzarse con los principales premios en cada una de las competiciones que se van a desarrollar, en distintas categorías, que se cerrarán con el 'Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real' en la jornada final.

El concejal de Deportes ha hecho una invitación para que "todo el mundo" disfrute de este evento que cada agosto se convierte en un gran aliciente de ocio durante la Feria. Pau Beltrán ha destacado que "la Hípica de Ciudad Real se supera", con una mayor inversión, la mejora de las instalaciones y la presencia de importantes jinetes. El edil ha apuntado que el consistorio seguirá apostando por seguir incrementando el nivel del Concurso puesto que "Ciudad Real quiere el concurso hípico" y el propósito es lograr que "todos los jinetes de España quieran venir".

En la presentación del Concurso, el director de la empresa organizadora (One to Go) ha avanzado que este año se va a contar con la participación de Albert Hermoso, jinete con experiencia olímpica, y con Pedro Lira, que estuvo preseleccionado para los JJOO de París. Luis Fernández ha avanzado que, además del cambio de fechas en su celebración, la novedad en 2025 llegará con las opciones de apuestas que se amplían con la creación del "ganador de prueba", que puede generar importantes botes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año se mantiene el mismo precio de las entradas que el pasado año, 2 euros. Las pruebas darán comienzo cada día a partir de las 18.00 horas y finalizarán en torno a las 00.30 de la madrugada. Los interesados pueden consultar los horarios de cada jornada en la aplicación gratuita "ecuestre digital".

El Gran Premio Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real, con una altura de 1,45, será la última prueba a celebrar en la noche del martes 19. Al igual que sucediera el pasado año, se otorgará el Trofeo Dulcinea a la mejor amazona del Concurso. Se espera que la asistencia vuelva a ser muy elevada, repitiendo cifras de la edición anterior que registró medias diarias de 2.000 personas.