Cerca de un centenar de profesionales del derecho mercantil se darán cita en Toledo en IV Congreso de Derecho Concursal

Cartel del VI Congreso Nacional de Derecho Concursal 'Ciudad de Toledo'. - COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE TOLEDO

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de profesionales del Derecho Mercantil procedentes de diferentes puntos de España se darán cita los días 17 y 18 de septiembre en el Palacio de Benacazón con motivo del VI Congreso Nacional de Derecho Concursal 'Ciudad de Toledo', organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo.

El encuentro, que alcanza este año su sexta edición, se ha consolidado como una cita de referencia en el ámbito nacional para el análisis de la actualidad concursal y el intercambio de conocimiento y experiencias entre magistrados, profesionales de la abogacía, economistas, administradores concursales y otros especialistas relacionados con la insolvencia y las reestructuraciones empresariales, según ha informado el Colegio en nota de prensa.

La dirección académica del Congreso corresponderá al magistrado especialista de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid Andrés Sánchez Magro, que volverá a coordinar un programa integrado por destacados representantes de la judicatura, la abogacía, la economía, la administración concursal y el ámbito registral.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel José Cervantes Martín, ha destacado la consolidación nacional alcanzada por este encuentro y la importancia de que Toledo vuelva a convertirse durante dos jornadas en un espacio para la formación jurídica especializada y el debate sobre los principales desafíos del Derecho Concursal.

"El Congreso se ha convertido en una cita plenamente consolidada y reconocida dentro del panorama jurídico nacional. Su sexta edición nos permitirá volver a reunir en Toledo a profesionales de primer nivel para analizar, desde una perspectiva eminentemente práctica, las cuestiones que actualmente están marcando el Derecho Concursal", ha señalado el decano.

Las personas interesadas en asistir ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, donde también se encuentra disponible el programa completo con el detalle de las ponencias, mesas de debate, participantes y horarios previstos.

CENTRADO EN LOS PRINCIPALES DESAFÍOS CONCURSALES

La mesa inaugural se celebrará el jueves 17 de septiembre, a las 10.00 horas, y contará con la participación del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el decano del ICA Toledo, Ángel José Cervantes, y el director académico del Congreso, Andrés Sánchez Magro.

A lo largo de las dos jornadas se abordarán asuntos como los problemas prácticos del concurso sin masa y la exoneración del pasivo insatisfecho, el concurso de la persona física; la venta de unidades productivas y las reestructuraciones empresariales, el estatuto y la retribución de la administración concursal, la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al derecho, la liquidación de bienes e inmuebles y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia concursal.

También se analizará la situación de los juzgados de lo mercantil en una mesa de clausura moderada por el vicedecano del Colegio, Federico Guillermo Calero, y el tesorero de la institución colegial, Isidoro Sánchez.

Entre los participantes se encuentran magistrados de las secciones de lo Mercantil de Madrid, Valladolid, Bilbao, Murcia y Palma de Mallorca, así como representantes de la Audiencia Provincial de Toledo, del Registro de la Propiedad, de la abogacía especializada, de la economía y de la administración concursal.

El programa incluye además una ponencia sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, que será impartida por el presidente de la Sala Primera, Ignacio Sancho.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Como principal novedad de esta edición, la asistencia al Congreso será gratuita para los colegiados y colegiadas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo.

Esta medida ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por el propio Colegio y a la colaboración de las entidades patrocinadoras, Gestar, dirigida por Enrique Díaz, e Inbusa Subastas, cuyo apoyo contribuye a facilitar el acceso de la colegiación a una formación jurídica especializada de primer nivel.

La inscripción deberá realizarse previamente mediante el formulario habilitado por el Colegio, al que se puede acceder a través del enlace https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=QOw...