Cerrada de forma provisional la piscina climatizada del Polideportivo 'Puerta de Santa María' de Ciudad Real

Piscina climatizada del Polideportivo 'Puerta de Santa María' de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha procedido al cierre cautelar de la piscina climatiza del Polideportivo 'Puerta de Santa María', al detectar parámetros microbiológicos fuera del rango habitual en sus aguas.

Los análisis rutinarios sobre estas instalaciones han arrojado valores atípicos en la medición del microorganismo pseudomona y, en cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria sobre piscinas, se ha procedido a su cierre provisional, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El cierre se decretó ayer, tras conocerse los resultados de las mediciones, y se mantendrá durante hoy y mañana, jueves. Durante este periodo se llevará a cabo un tratamiento de hipercloración del agua con el objetivo de recuperar los parámetros de calidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

Una vez finalizadas las actuaciones y comprobada la normalización de la calidad del agua, la piscina podrá reabrir este viernes con normalidad.