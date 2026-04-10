El Certamen Literario Puy du Fou pondrá la guinda el 26 de abril en una gala que coronará a uno de los 12 finalistas

Archivo - Representación de 'El Sueño de Toledo' en Puy du Fou. - PUY DU FOU - Archivo

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou ya conoce el nombre de los doce finalistas que aspiran a hacerse con el segundo galardón de su certamen literario, que este año ha recibido cerca de 1.500 candidaturas de entre las que doce personas se presentan como finalistas en una gala que tendrá lugar el próximo domingo, 26 de abril, en las instalaciones del parque toledano.

Según ha dado a conocer la compañía en nota de prensa, los finalistas son Las 12 obras finalistas de esta segunda edición son: 'La fuga del príncipe', 'La nao del fin del mundo', 'Almirante', 'La traición de Tenesoya', 'Una parcela muy valiosa', 'Niños comiendo uvas y melón', 'El sitio de las mujeres', 'El último capitán', 'El que fuere buen castellano', '¡Cantabri!, 'El Señor de Peñas Negras' y 'Una hogaza para el cochino de San Antón'.

El CEO de Puy du Fou, Olivier Strebelle, ha afirmado en conversación con Europa Press al conocerse la lista de finalistas que esta segunda edición puede calificarse como un "éxito", no solo por la cantidad de relatos recibidos, sino además "por su calidad". "Tienen una madurez y una ambición más fuerte que el año pasado".

Tal y como ha declarado, para Puy du Fou "es muy importante este premio", ya que la intención de la entidad es no ser solo un parque, sino "ser mucho más, ser un homenaje a las raíces, al propósito de su historia".

"Los libros están para aprender, para tener emoción, para contar historias a propósito de la historia, para continuar un viaje en el tiempo", ha afirmado el máximo representante de Puy du Fou.

Con esta premisa, Strebelle asegura que los dos éxitos cosechados empujan al parque a seguir adelante con este certamen en años sucesivos. "Hay una verdadera tradición literaria en España, queremos ayudar a encontrar talentos y seguir con el vínculo natural con la historia que demostramos en nuestros espectáculos", ha conformado.