CESM anuncia huelga desde el 16 de noviembre por falta de negociación con Sescam de las condiciones de los médicos

Los médicos de Castilla-La Mancha anuncian una huelga indefinida desde el 16 de noviembre. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a una huelga autonómica indefinida a partir del próximo 16 de noviembre, convocada por el Sindicato Médico (CESM CLM), con paros de 24 horas todos los lunes, miércoles y viernes, ante la "falta de negociación" con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para mejorar sus condiciones laborales y reforzar las plantillas sanitarias.

Así lo han anunciado este martes en Ciudad Real el presidente del sindicato, Jorge Curiel, y el secretario general, Óscar Quintana, quienes han explicado que los paros se desarrollarán desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, sin fecha prevista de finalización.

El sindicato ha justificado esta convocatoria en la "paralización de las negociaciones con el Sescam desde junio", cuando, según denuncian, la Administración regional suspendió las reuniones para abordar las reivindicaciones del colectivo.

Entre las principales reivindicaciones figura la ampliación de las plantillas, adaptándolas a las necesidades asistenciales reales de cada centro sanitario para reducir la sobrecarga de trabajo.

También reclaman el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales, considerando extraordinaria y voluntaria toda actividad que supere ese límite, así como una revisión de las guardias médicas para regular su duración, mejorar su remuneración y garantizar los descansos de los profesionales.

A estas peticiones se suman mejoras salariales y laborales, además de medidas estructurales para reducir las listas de espera y las demoras en las consultas, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y evitar situaciones de agotamiento entre los facultativos.

El presidente de CESM CLM, Jorge Curiel, ha asegurado que el sindicato ha entregado al Sescam estudios detallados sobre las necesidades de personal en cada centro de salud, consultorio local y hospital de la región, rechazando que las soluciones se planteen exclusivamente a partir de cifras globales de contratación.

"Detrás de nosotros están personas enfermas", ha recordado, advirtiendo del desgaste emocional que sufren los profesionales cuando no pueden prestar una atención adecuada. "Cuando ves que hay pacientes que no puedes atender, tú sufres", ha reconocido.

Curiel ha recordado que el acuerdo para reactivar la carrera profesional, suspendida durante más de 14 años, supuso un primer avance, pero ha denunciado que el Sescam interrumpió posteriormente las negociaciones para abordar el resto de las reivindicaciones.

"No hemos tenido noticias desde junio", ha lamentado, asegurando que, al insistir en retomar los contactos, la Administración respondió que no había más dinero porque se había realizado un importante esfuerzo económico con la carrera profesional.

DENUNCIAN PACIENTES EN UN "BUZÓN" SIN FECHA DE ATENCIÓN

El sindicato también ha cuestionado la gestión de las listas de espera sanitarias, denunciando la existencia de un sistema denominado "buzón", en el que, según Curiel, se incluyen pacientes que todavía no tienen asignada una fecha para ser atendidos.

"En lugar de dar a cada paciente una fecha cuando le toque, para que eso no se conozca se envía a un buzón y el paciente no sabe cuándo le van a llamar", ha criticado.

Según ha asegurado, en ese sistema hay "miles y miles de personas" sin una fecha concreta de atención, por lo que ha reclamado mayor transparencia. "Las cosas tienen que ser con luz y taquígrafos", ha exigido.

Asimismo, ha cuestionado que se destinen recursos públicos a conciertos con la sanidad privada en lugar de reforzar los medios y las plantillas del Sescam, reclamando que ese dinero se invierta directamente en la sanidad pública.

Como ejemplo, ha mencionado la derivación de operaciones de cataratas a centros privados en Talavera de la Reina, mientras, según ha denunciado, existen carencias de oftalmólogos en los hospitales públicos.

Pese a todo, CESM CLM ha insistido en que "todavía existe margen para evitar la huelga" si el Sescam retoma las negociaciones interrumpidas en junio y ofrece respuestas concretas a sus reivindicaciones.