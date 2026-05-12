CESM C-LM se adhiere a la huelga nacional de médicos del 18 de 22 de mayo con 7.500 profesionales llamados a secundarla

Huelga de médicos - CESM

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha CESM ha confirmado su adhesión a la cuarta semana de Huelga Nacional Indefinida de Médicos, Facultativos y Residentes de este año, convocada del 18 al 22 de mayo de 2026 en todo el territorio nacional.

Más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar esta movilización. Desde el Sindicato Médico insiste en que "nadie desea una huelga, y menos aún en el ámbito sanitario, pero la profesión médica y facultativa no puede seguir siendo ignorada en la negociación de sus condiciones laborales y profesionales", ha informado el Sindicato Médico en nota de prensa.

"Esta huelga no nace de la comodidad ni del interés corporativo. Nace del agotamiento de una profesión que ha sido ignorada y que lleva demasiado tiempo advirtiendo de que el Sistema Sanitario se está resquebrajando".

Por ello, CESM-CLM solicita al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que traslade al Gobierno de España la necesidad de desbloquear esta situación, abrir una negociación real con la profesión médica y facultativa y reconocer, "de una vez, la singularidad, responsabilidad y papel esencial de Médicos y Facultativos en la asistencia sanitaria".

Durante las jornadas de huelga estará garantizada la atención urgente y no demorable.

Desde el Sindicato Médico de Castilla La Mancha, CESM quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: "los Médicos y Facultativos no estamos pidiendo privilegios. Estamos defendiendo unas condiciones laborales dignas y una Sanidad Pública segura". No es aceptable sostener el Sistema Sanitario sobre jornadas que, por "necesidades del servicio", puedan superar con frecuencia las 48 horas semanales.

Lamentan que todo lo que exceda de las 35 horas semanales no puede tratarse como jornada ordinaria: debe reconocerse como tiempo trabajado y computable, con un tratamiento diferenciado y una compensación justa, acorde a la responsabilidad, la penosidad y la exigencia del ejercicio médico.

Las reivindicaciones de la Profesión Médica y Facultativa son claras y responden a esta realidad: "un Estatuto Propio, un ámbito específico de negociación, el reconocimiento de las guardias y de todos los excesos de jornada sobre las 35 horas semanales como tiempo trabajado y computable, con un tratamiento diferenciado respecto a la jornada ordinaria; una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad asumida; el reconocimiento de profesión de riesgo; y unas plantillas adecuadas a las necesidades reales del sistema".