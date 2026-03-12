CESM C-LM se suma a la huelga de médicos del 16 al 20 de marzo tras negativa de Sanidad "a dialogar con la profesión"

Archivo - Sanitario, médico, atención, paciente, sanidad - COLEGIO MÉDICOS - Archivo

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha CESM, organización integrada en la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha confirmado su adhesión a la convocatoria de huelga nacional de médicos, facultativos y residentes que se celebrará los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo en toda España.

Más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar esta movilización. "Nadie desea una huelga, pero la profesión médica y facultativa no puede aceptar seguir siendo ignorada en la negociación de sus condiciones laborales", ha informado este sindicato en nota de prensa.

La convocatoria se mantiene "ante la negativa del Ministerio de Sanidad a abrir un proceso real de negociación con el Comité de Huelga Nacional, único órgano legítimo para representar a la profesión médica en este conflicto".

A diferencia de lo ocurrido con el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha "sí se ha abierto una vía de diálogo entre la Consejería de Sanidad, el Sescam y el Comité de Huelga del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha".

En las dos reuniones mantenidas hasta el momento, el Sindicato Médico ha trasladado propuestas concretas para mejorar la respuesta del sistema sanitario autonómico, entre ellas el estudio y mejora del modelo asistencial, la adopción de medidas para afrontar el déficit estructural de médicos y facultativos adaptándolo a la realidad asistencial actual, la mejora de las condiciones laborales y la regulación adecuada de las guardias, tanto localizadas como de presencia física.

Asimismo, el Sindicato Médico ha insistido en la principal reivindicación de esta convocatoria de huelga en Castilla-La Mancha: la reactivación de la Carrera Profesional mediante el reconocimiento extraordinario de nuevos grados, paralizada desde 2012 y que convierte a Castilla-La Mancha "en la única comunidad autónoma que aún no la ha reactivado, una medida considerada clave para retener y atraer talento médico y facultativo en el sistema sanitario de nuestra Comunidad Autónoma".

Recuerdan que en Castilla-La Mancha se mantiene vigente la convocatoria de Huelga Indefinida Autonómica, con nuevas jornadas de paro previstas para los días 15, 17 y 19 de junio. Hasta la fecha ya se han celebrado nueve jornadas de huelga, desarrolladas entre los días 9 al 12 de diciembre y del 16 al 20 de febrero.

CRÍTICAS A LA MINISTRA

Desde el Sindicato Médico denuncian que la ministra de Sanidad, Mónica García, "continúa sin convocar a los representantes de los médicos y facultativos, manteniendo una actitud de bloqueo que impide abordar las reivindicaciones del colectivo médico".

La profesión reclama un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa que reconozca la singularidad de la formación, responsabilidad y condiciones de trabajo, con una jornada laboral similar a la de cualquier trabajador y "no las cuarenta y cinco horas semanales que pretende imponer el Ministerio", así como unas condiciones laborales dignas y un modelo asistencial que permita dedicar a los pacientes el tiempo necesario para garantizar una atención sanitaria de calidad.

El Ministerio de Sanidad, según este sindicato, sin embargo, ha optado por impulsar "un anteproyecto de reforma del Estatuto Marco acordado con sindicatos del ámbito general, a espaldas de la profesión médica y facultativa, ignorando las reivindicaciones de quienes constituyen el eje del sistema sanitario".

Por ello, la huelga nacional convocada por la profesión médica se mantendrá mientras el Ministerio de Sanidad "continúe negándose a dialogar con la representación legítima de los médicos y facultativos convocantes de esta huelga".

"Queremos dejar claro que los médicos y facultativos no somos responsables de las consecuencias que esta situación pueda generar en los pacientes o en la asistencia sanitaria. La responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio de Sanidad y en su ministra, Mónica García, cuya negativa a negociar con la profesión médica y facultativa ha conducido a esta situación de conflicto", ha insistido este sindicato.